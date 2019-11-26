宋楚瑜籲跨黨派清查共諜案 勿製造恐懼感

（中央社記者郭建伸、王承中台北26日電）親民黨總統參選人宋楚瑜今天指出，立法院必須成立跨黨派調查委員會清查王立強共諜案，不應製造恐懼感。國民黨副總統參選人張善政也呼籲應查個水落石出，而非用謠言抹黑打壓對手。

澳洲媒體報導王立強共諜案後，民進黨立院黨團也推出反滲透法，引發外界關注。宋楚瑜今天上午接受媒體聯訪時說，台灣有免於恐懼的自由，政府有責任清楚交代共諜案，究竟澳洲媒體報導的王立強有沒有入境過；如果真的有大陸資金進到台灣，金融監督管理委員會也該說明，「不要看到影子就打槍」。

宋楚瑜指出，假如他執政的話，他會讓人民相信政府有能力清查所有資料，「我們能夠聽澳洲的嗎？我們能夠聽別人的資訊嗎？」

宋楚瑜主張，立法院必須成立跨黨派調查委員會，並要求國安單位及金融監督管理委員會說明王立強案；如果調查真的發現漏洞，再由行政院提出法案，不是臨時到選舉時騙選票，製造恐懼感，台灣人不要在恐懼下投票。

張善政、前台北縣長周錫瑋、前行政院副院長杜紫軍上午召開記者會，宣布成立副總統競選辦公室。張善政在記者會中表示，希望蔡總統在選舉階段要展現總統該有的格局，把這件事情查個水落石出，不是用謠言抹黑打壓對手，否則明年當選也是恥辱紀錄。「用不光明的手段選上總統，在歷史上會被記一筆」。

張善政表示，這件事情很多地方邏輯不合理，檢調將向心、龔青夫婦限制出境，他認為非常好，但希望不只是這樣，國安單位應盡快查明事實，也提醒民眾不要只看表面動作，以蔡政府過去作風，會希望這件事情繼續延燒，傷到國民黨總統參選人韓國瑜的選情。

張善政指出，昨天聽到政府好像有派人到澳洲去訪談王立強，前陣子陸方也公布資料指王立強是詐欺犯，呼籲蔡政府客觀蒐集所有情資，這樣做才是非常完整周延且有具體進展，不要只是把人攔截下來，卻沒有進展，這只是作秀。

此外，周錫瑋表示，若反滲透法三讀通過，台灣將回到民進黨最反對的戒嚴時期，影響所及將牽涉到所有人民跟媒體。1081126（編輯：林興盟）1081126