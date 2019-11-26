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總統籲踴躍投票 向國際大聲說出台灣人聲音

最新更新：2019/11/26 20:26
總統蔡英文（前中）26日陪同民進黨新北市第1選區立委參選人呂孫綾（前右2）到頂泰山巖參香，受到大批民眾熱情歡迎。中央社記者王鴻國攝　108年11月26日
總統蔡英文（前中）26日陪同民進黨新北市第1選區立委參選人呂孫綾（前右2）到頂泰山巖參香，受到大批民眾熱情歡迎。中央社記者王鴻國攝　108年11月26日

（中央社記者王鴻國新北26日電）總統蔡英文今天表示，國際社會看台灣明年1月11日選舉，就像在看香港選舉一樣，看台灣有無保護自己民主自由的決心。她籲大家一定要出來投票，大聲說出台灣人的聲音。

蔡總統今天下午陪同立委參選人呂孫綾前往頂泰山巖參香，受到近千民眾的歡迎。

總統表示，政府近幾年來在國防外交上很努力，從國防自主戰力強化到購買以前買不到的先進戰機及戰車，社會也對國軍認同感加強，政府也持續給國軍最好裝備，要國軍來保衛台灣，就是要讓國防每一天都在進步，一天比一天更強。

總統表示，國際社會都在看台灣明年1月11日怎麼選，就像國際在看香港選舉一樣，看有沒有人出來投票，如同看台灣人有無保護自己國家及自由民主的決心，有決心就一定要去投票，世界都在看，若自己沒決心，人家為何要幫忙，因此，一定要展現自己的決心。

總統表示，再46天就要投票，她會盡力拚出每一張票，呼籲大家都來投票，才能把台灣人的聲音大聲說出來。

總統表示，政府在顧主權，也在拚經濟，當其他國家經濟成長率下修，可是台灣卻一直上修，逆勢成長，很多公司會看總統有無守民主自由及拚經濟的決心，大家就敢投資。

總統表示，下一世代的競爭力就在人才，人才就是因為台灣有民主自由才要留在台灣，「有人說民主自由不能當飯吃，但我說的是可以的啦」，守得住台灣民主自由才有經濟繁榮，經濟持續往上走，社會照顧就能更好。0到6歲的育兒津貼要加倍，照顧老人的長照費用也增加，才能照顧到更多的人。（編輯：李錫璋）1081126

總統蔡英文（左3）26日表示，國際社會看台灣明年1月11日選舉，就像國際在看香港選舉一樣，看台灣人有無保護自己國家及自由民主的決心，呼籲大家都要出來投票，把台灣人的聲音大聲說出來。中央社記者王鴻國攝　108年11月26日
總統蔡英文（左3）26日表示，國際社會看台灣明年1月11日選舉，就像國際在看香港選舉一樣，看台灣人有無保護自己國家及自由民主的決心，呼籲大家都要出來投票，把台灣人的聲音大聲說出來。中央社記者王鴻國攝　108年11月26日
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