陳水扁：任總統時有港商開價5000萬元求見

（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）針對王立強共諜案，前總統陳水扁今天在嘉義市接受媒體訪問時爆料，自己擔任總統時曾拒絕香港生意人開價5000萬元求見，背後一定有目的；中國金錢介入台灣選舉，非常普遍。

陳水扁接受一邊一國行動黨邀請簽署同意列不分區立委，他上午前往嘉義市諸羅山塑膠五金賣場拜訪一邊一國行動黨工作小組組長沈昇益；現場聚集數十名熱情支持者，舉著一邊一國旗幟，不斷高喊「阿扁總統加油」。

針對共諜案，陳水扁接受媒體訪問時表示，從以前至今，匪諜就在你身邊，這是大家都非常清楚的事，但自馬英九擔任總統至今，這種情況越來越嚴重，令人擔心，因此最近爆發王立強共諜案，並不奇怪。

陳水扁也提到自己擔任總統時經驗，他說，共諜介入選舉，甚至以金錢收買作為政治統戰，當時就曾有一名友黨黨主席引薦一名香港生意人求見，只要可以見面，生意人就要拿新台幣5000萬元給民進黨，背後一定有任務及目的，他當然拒絕。

陳水扁指出，由此可知，台灣的選舉期間，各黨選舉有中國金錢介入，這是非常普遍的事，幾十年來都存在。

對於被列一邊一國行動黨不分區立委資格審查問題，陳水扁說，這不是個人可以決定的法律問題，而是總統蔡英文是不是可以同意的政治問題，自己不管不分區排名第1或第6名，最後一定會被根據法律除名，令人十分無奈。

陳水扁表示，一邊一國行動黨提出的10大政見、9大福利，其中學子就學貸款免利息、提高育兒津貼政見，藍綠政黨總統參選人也跟進，另有提高老農、老人津貼，且要求菸稅降低等，照顧社會基層鄉親，希望現場支持者幫忙拉票。

對於陳水扁今天前往嘉義市、雲林縣的行程，台中監獄副典獄長戴明偉今天接受中央社記者訪問表示，陳水扁先前透過醫療小組報備參加扁友會訪友行程，將深入了解，是否有違規行為。（編輯：洪學廣）1081127