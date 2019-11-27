反滲透法立法 國民黨批中共代理人法案借屍還魂

（中央社記者王承中、葉素萍台北27日電）民進黨立法院黨團拚反滲透法加速立法，國民黨副發言人黃心華今天表示，蔡政府立惡法強化統治，把中共代理人法案借屍還魂。國民黨主席吳敦義表示，民進黨真要強推，台灣哪裡還有民主自由。

對國民黨質疑民進黨立院黨團突然推反滲透法立法，民進黨副秘書長林飛帆表示，如果國民黨這麼焦慮，或許可以提出相應的版本，如果國民黨連自己的版本都不提，對中國滲透台灣的議題沒有任何法案因應，「到底誰跟中國站在一起、忽視台灣國家安全的議題，我想這是非常清楚的事情」。

民進黨團日前公布黨團版反滲透法草案，明定任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金或影響選舉罷免、公投行為，違者最高可處5年有期徒刑。民進黨團力拚29日逕付二讀，並擬在12月18日後召開院會，待協商冷凍期過後「就處理掉」。

國民黨副發言人黃心華，不分區立委參選人李貴敏、陳以信下午在國民黨中央黨部召開「反滲透法，綠色恐怖」記者會。

黃心華表示，民進黨倉促強推反滲透法，國民黨認為法條內容荒謬、空泛，就是中共代理人法案的借屍還魂，民眾一不小心就會受到牽連，是蔡政府為強化統治立下的惡法。

李貴敏指出，民進黨提出的版本充滿很多不確定規定，如刑法外患罪章有明確指出適用於地域或對象，但民進黨團版本，卻只提境外敵對勢力，要求行政機關公布境外敵對勢力的名單讓民眾知道。

李貴敏表示，民進黨指反滲透法是為補充國安五法的不全，但其實刑法都有相關規定，若反滲透法的內容是現行國安五法沒有的規定，為何沒有看到行政院的版本，難道行政院對於國安沒有顧慮，只有民進黨團才有顧慮。

陳以信則表示，反滲透法倉促立法，有刻意操縱選舉的嫌疑。在共諜案發生後幾天內，民進黨團立刻推出反滲透法，還希望29日就逕付二讀。若自稱中國間諜的男子王立強如此重要，為何蔡政府不給王立強政治庇護，讓王立強到台灣來一次把話說清楚，並把共諜網一掃而空，反而去推反滲透法，根本本末導致，從頭到尾就是居心不良。

此外，吳敦義今天下午在中常會也對王立強提出質疑，根據黃心華在會後記者會中轉述，吳敦義認為所謂在澳洲接受媒體專訪的共諜王立強，實在太過年輕，「真的會有能力建立橫跨港、台的情報組織嗎？」

吳敦義表示，民進黨利用此案，強推反滲透法，戕害人民自由，其實就是過去中共代理人法的借屍還魂，甚至根本就是東廠復辟，真要強推，台灣哪裡還有民主自由。

黃心華表示，國民黨團總召曾銘宗在中常會指出，反滲透法民進黨倉促立法，牽連事項包山包海，民眾很容易被構陷入罪，目前黨團也在討論如何協助民眾維護權益，並重申不希望在這事件中被蔡政府抹紅為中共同路人，國民黨不會上當，也不會中計。（編輯：楊凱翔）1081127