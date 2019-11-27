以科技尋共識實踐民主 美媒：台灣經驗值得關注

（中央社台北27日電）眾聲喧嘩的網路世界除了發洩情緒，有無可能裨益民主國家的政治辯論？外媒報導，台灣嘗試透過網路平台vTaiwan，替爭議議題找到共識、實踐民主，成就值得國際關注。

美國「連線」（Wired）雜誌本週介紹誕生於太陽花學運之後，讓公民參與討論法規制定和修改的線上平台vTaiwan。

報導指出，一般社群媒體平台的設計是要讓用戶逗留，這代表平台得利用狂粉推文或酸民洩憤的留言，激起民眾情緒，讓人們只會注意到最極端的說法。若想使用網路拉近彼此而非分化民眾，必須設計出不同於推特或臉書的政治辯論場域。

vTaiwan使用一款名叫Pol.is的討論系統。這個系統沒有可讓酸民恣意發揮的回覆留言鍵，也沒有同溫層，取而代之的是一種態度分佈趨勢圖，凸顯留言者跟其他人的關係。換言之，vTaiwan平台讓人更能看到共識，而非凸顯極端看法。

行政院政務委員唐鳳表示，透過這個平台，「人們競相提出最細緻的說法來贏得多數人贊同。我們常在3或4週內就能找到雛型，發現最多人最認同的說法。人們花費更多時間發現彼此共通性，而非就特定議題落入令人困惑的處境。」

連線雜誌記者今年7月中親眼目睹vTaiwan平台的運作效果。當天民眾與交通部官員齊聚一室，面對面就電動載具的管制進行辯論，但現場無人叫囂，因為vTaiwan平台已先透過線上辯論找出有共識的項目，拉近彼此距離。

連線雜誌指出，台灣政府已多次訴諸vTaiwan尋求共識，包括是否以鞭刑懲罰酒駕人士、是否更改台灣時區，以及規範叫車App優步（Uber）等。

更珍貴的是，vTaiwan的討論結果可供政府施政依據。目前政府已把vTaiwan多項成果交付國會，形成11項法律規章的核心，另有8項關於情色報復和金融科技管制的法律規章等在後頭。

報導並提到，唐鳳和行政院公共數位創新空間（PDIS）的下一步是把vTaiwan的原則和思考方式引進政府，訓練公務員在需要聆聽多種意見時使用Pol.is系統，未來還打算運用類似模式形塑公投問題。

連線雜誌指出，這項民主新試驗至今僅關注新興數位議題，不太可能影響科技外行人，也不夠廣為人知，眼前仍有許多挑戰。但台灣至今取得的成就仍可讓全球民主國家學到一課，亦即透過數位平台設計尋求共識，有機會看到不同於極端和憤怒留言的有效辯論，讓民主恢復運作。（譯者：楊昭彥/核稿：徐崇哲）1081127