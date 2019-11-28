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首頁 / 政治

馬英九：國民黨立委選戰需加強

最新更新：2019/11/28 11:51
前總統馬英九（前左2）28日到屏東，陪同國民黨提名的屏東第一選區立委參選人葉壽山（前左）在市場掃街拜票，受到許多婦女的歡迎。中央社記者郭芷瑄攝 108年11月28日
前總統馬英九（前左2）28日到屏東，陪同國民黨提名的屏東第一選區立委參選人葉壽山（前左）在市場掃街拜票，受到許多婦女的歡迎。中央社記者郭芷瑄攝 108年11月28日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）前總統馬英九今天受訪談及中國國民黨不分區立法委員提名名單民意調查滿意度輸民主進步黨時表示，國民黨不論是區域或不分區立委（選戰）都要加強，加強後效果會較好。

至於國民黨不分區立委提名名單中有陸軍退役中將吳斯懷及前中央警察大學教授葉毓蘭引發爭議，馬英九上午到屏東縣陪國民黨立委參選人葉壽山到市場掃街拜票並接受媒體聯訪表示，2人都有人支持、有人不支持，在政治來說很常見，國民黨已做決定大家就全力以赴，支持者也要全力以赴。

王立強間諜案部分，馬英九說，這個案子有非常多疑點，越來越多跡象不但沒澄清疑點，反而更嚴重。王立強背景是什麼、是否有資格當間諜，希望當局不要再炒作。（編輯：李明宗）1081128

前總統馬英九（前右）28日到屏東，陪同國民黨提名的屏東第一選區立委參選人葉壽山（前中）在市場掃街拜票，有民眾送上菜頭和蒜，祝葉壽山當選。中央社記者郭芷瑄攝 108年11月28日
前總統馬英九（前右）28日到屏東，陪同國民黨提名的屏東第一選區立委參選人葉壽山（前中）在市場掃街拜票，有民眾送上菜頭和蒜，祝葉壽山當選。中央社記者郭芷瑄攝 108年11月28日
前總統馬英九（前右3）28日到屏東，陪同國民黨提名的屏東第一選區立委參選人葉壽山（前右2）掃街拜票，大力推薦葉壽山的政見，懇請支持。中央社記者郭芷瑄攝 108年11月28日
前總統馬英九（前右3）28日到屏東，陪同國民黨提名的屏東第一選區立委參選人葉壽山（前右2）掃街拜票，大力推薦葉壽山的政見，懇請支持。中央社記者郭芷瑄攝 108年11月28日

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