向心夫婦涉違國安法 檢調查在台金流

（中央社記者林長順台北28日電）台北地檢署偵辦中國創新投資公司主席向心夫婦涉違國安法案件，查出2人在台北市信義區購置2戶房產，並接洽購置林口房產，將進一步清查資金來源、流向是否涉及不法。

檢調25、27日兩度約談向心夫婦，今天上午未有偵查動作，辦案人員正過濾、比對所調閱資料及相關筆錄，為下一步行動做準備。

自稱中國間諜的男子「王立強」日前接受澳媒採訪指控，中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」，並稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。

外媒披露後，調查局進行查證，發現向心夫婦21日以觀光名義入境台灣，將於24日晚間出境返回香港，隨即請移民署暫時留置2人，帶回偵訊後依涉違反國安法移送台北地檢署。檢察官26日凌晨諭令限制出境出海。

檢調查出，向心夫婦曾多次來台，並在台北市信義區購置2處房產，目前出租他人，這次來台主要是訪友、洽商並做健康檢查及醫美療程，並前往新北市林口區勘查欲投資的一戶房產。

辦案人員指出，向心夫婦位於信義區房產是透過他人名義購置，調查局將清查購屋資金來源及流動方式，以及2人及相關公司在台金流是否涉及不法。

媒體報導，檢調偵訊向心夫婦時，拿出2人與「王立強」的合照照片，讓向心啞口無言；向心夫婦自承可能在一次飯局中見過「王立強」。辦案人員則否認此事。（編輯：李亨山）1081128