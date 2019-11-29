學者籲澳台軍事情報合作 重新推動FTA

（中央社記者丘德真雪梨29日專電）雪梨大學美國研究中心研究員羅賓遜透過智庫發表文章，提議澳洲與台灣的國防及情報官員之間，有需要建立直接聯繫，並且應該重新推動自由貿易協定（FTA）。

羅賓遜（Dougal Robinson）昨日在澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）發表文章，標題為「是時候談談台灣了」（Time to talk about Taiwan）。他建議澳洲政府，應該要和台灣加強國防和貿易合作。

羅賓遜指出，台灣和澳洲一樣，都是民主體制的島國，人口約近2500萬，「未來10年台灣的情勢，從根本上來說，對澳洲是至關重要」。

羅賓遜解釋，台灣的情勢將牽動到印太地區多個中型民主國家的生存空間、引發美國同盟陣營的實力消長，還會影響到區域權力平衡。

台海情勢持續受到國際關注，也成為澳洲學界關注的話題。但羅賓遜認為，對澳洲來說更為迫切的問題，是在台海尚未爆發戰爭之前，澳洲應該如何與台灣建立長期穩定的合作關係。

羅賓遜發現，雖然台灣具有重要戰略地位，澳洲政府對台灣的關注卻不足夠。他舉例指出，澳洲國防部的「2016國防白皮書」（2016 Defence White Paper）裡頭，僅僅有一幅關於澳洲10大貿易夥伴的地圖提及台灣。另外，在「2017對外政策白皮書」裡，也僅一次提到台灣海峽。

羅賓遜建議，澳洲應該與台灣加強政治和經貿關係。他呼應澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）稍早提出的論點，提議澳洲和台灣的國防和安全情報機構人員之間，應該建立直接聯繫。

羅賓遜還主張，澳洲應該重新考慮與台灣簽訂雙邊自由貿易協定。他引述澳洲官方數據指出，台灣是澳洲的第6大出口市場。在2017年至2018年，澳洲與台灣一度試圖推動簽訂自由貿易協定，但當時澳洲政府礙於中國壓力，只好放棄有關計畫。（編輯：陳永昌）1081129