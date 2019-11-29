韓國瑜民調出招 專家：影響不大找台階下

（中央社記者蘇龍麒、邱俊欽台北29日電）國民黨總統參選人韓國瑜對民調出招，民調工作者戴立安表示，這種擾亂的呼籲不會有太大的影響力；綠黨桃園市議員王浩宇也說，對民調的正確性影響不大，韓國瑜是在找台階下。

韓國瑜質疑總統選舉民意調查可信度，原先要求支持者拒答民調，今天又在社群網站臉書（Facebook）表示，希望支持者從現在開始接到民調電話都說「唯一支持（總統）蔡英文」。

戴立安認為，從民調角度來看，韓國瑜的呼籲不會有太大的影響力，因為現在的民調都採取機率樣本，目前韓粉即使有200萬、300萬人，也不會百分之百接受這樣的要求，畢竟還是有粉絲勇於表達自己的想法，況且這次總統大選選民有約1900多萬人，每份民調才取1000多個樣本，民眾也未必都會聽從韓國瑜的呼籲。

他說，在做民調時根本不需要做任何調整，因為對絕大多數民眾來說，都不了解韓國瑜的呼籲是什麼，而且民調支持度並不會直接代表投票結果，畢竟民調與選舉預測還是有所不同。

他表示，要求粉絲面對民調應該拒訪或是表達「唯一支持蔡英文」，這對韓國瑜本身很不利，真的看不出邏輯與策略性在哪裡，對整體的選舉士氣、國民黨立委選情、金主等都會受影響。

戴立安分析指出，民調是民眾政治參與的一部分，也是精確新聞報導的一部分，韓國瑜的呼籲也可能會影響到媒體的報導。

陸續公布民調的綠黨桃園市議員王浩宇接受中央社記者訪問時表示，韓國瑜民調已經很差了，所以要找一個台階下。

王浩宇說，過去很少發生這種「反串的呼籲」，但對民調的正確性影響不大。

他表示，綠黨目前仍維持每週進行總統參選人民調，以進一步瞭解藍綠間支持度變化。（編輯：唐聲揚）1081129