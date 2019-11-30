與LINE合作打擊假訊息 政院：成效超過預期

（中央社記者侯姿瑩台北30日電）為打擊假訊息，行政院自7月起與社群平台LINE合作推出即時澄清專區。行政院發言人Kolas近日召開會議檢視相關成果，各部會新聞稿在「謠言破解」專區獲65萬次的瀏覽，成效超過預期。

行政院為對抗假消息，與LINE提供的新聞服務LINE TODAY合作，開闢即時澄清專區。Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）昨天召集各部會發言人檢視相關成果。

Kolas今天向中央社記者表示，昨天的會議各部會發言人系統皆與會，檢視自7月以來與LINE合作的成果，包括各部會以「222」原則撰寫的40餘則新聞稿，在LINE TODAY的「謠言破解」專區獲得65萬次的瀏覽，相較於過去政府在官網發布制式新聞稿乏人問津的情況，LINE TODAY成效超過預期。

Kolas也說，根據統計成果，由民間團體查核的新聞每則約3700瀏覽次，但由政府發布的澄清新聞每則約有1萬6000瀏覽次，顯示民眾有強烈興趣閱讀由政府發布的澄清稿。

因此，Kolas在會中鼓勵各部會繼續努力，也要求應再縮短從謠言發生到「222」新聞稿上架的時間，並努力學習短時間內撰寫淺顯易懂新聞稿的技巧，以因應社群網站讀者需求。

行政院面對假訊息就是即時澄清，採取「222原則」，要在假訊息發生2小時內、提出澄清文稿200字以內，並利用2張圖卡說明。（編輯：林興盟）1081130