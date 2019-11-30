卓榮泰高雄助選 盼選民做正確選擇

（中央社記者陳朝福高雄30日電）民進黨主席卓榮泰今天在高雄市助選時說，希望高雄市民再做一次正確選擇，是這次選舉最重要意義。絕不能做出第一次的錯誤選擇，高雄付出相當大代價，這歷史不能在全台灣重演。

卓榮泰在高雄陪民主進步黨立法委員參選人劉世芳參香，並到當地菜市場掃街。

卓榮泰表示，高雄要在立委與總統連任選戰爭取最好成績，新北市雖是最大票倉，但高雄是最重要戰場。

他說，選舉到最後階段，各地熱情上揚，對手犯下不可原諒的錯誤實在太多，民進黨參選人則非常認真，總統蔡英文率整個競選團隊及參選人步步為營、不敢犯錯，甚至當對方犯錯時都謹慎接招。

卓榮泰表示，中國國民黨犯的錯是無法取得人民信任，包括不分區立委提名或種種政策，更嚴重的是總統參選人的任何談話都一再傷害國民黨這個老黨根基。

屏東縣選情部分，卓榮泰說，屏東是執政縣市，須繼續向人民說清楚執政價值，而屏東縣長潘孟安既然有這樣的執政實力，會努力爭取人民再次信任，並反映在屏東的2個選舉區。既然有現任立委參選，請鄉親讓現任立委連任。

民進黨中央常務委員會27日通過中常委柯建銘提出臨時動議，呼籲所有支持者、黨公職支持屏東2個選區現任立委，讓他們順利連任；與會中常委說，這個決議就是支持民進黨籍立委鍾佳濱與蘇震清；蘇震清以無黨參選，還卡著同樣以無黨身分參選的前立委鄭朝明，這樣可讓外界知道民進黨支持蘇震清。

卓榮泰表示，屏東情勢變更，調整後沒時間再辦徵召，由於開放也無法再以黨紀處分，都可自行登記，但同志間還是要有情義，如果選舉過程同志間有不當批評或任何不當指責，破壞同志或黨形象，黨紀還是隨時準備。（編輯：李明宗）1081130