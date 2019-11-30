賴清德籲支持英德配 莫讓台灣成為香港第二

（中央社記者趙麗妍台中30日電）民進黨副總統參選人賴清德今天表示，政策要開始推動，國會一定要過半，否則面臨中國對台灣的併吞，將無力抵抗，台灣恐變成第二個香港，呼籲民眾支持「英德配」。

立委張廖萬堅今天下午成立競選總部，現場舉辦親子音樂會，賴清德和桃園市長鄭文燦、立法院副院長蔡其昌等人出席。

賴清德讚許張廖萬堅長年關心教育、文化，在台中有「孩子王」之稱，他指出，張廖萬堅3年多來服務多所學校，爭取許多預算，充實校內的軟硬體設施，包含跑道、廁所、圖書館通通有，相當用心。

賴清德指出，張廖萬堅用個人的力量貢獻西屯、南屯的學校共2萬冊的書，提供學生閱讀，相當不簡單，他呼籲民眾，「當張廖萬堅的總幹事，支持張廖萬堅當選」。

賴清德表示，許多政策要推動，未來國會一定要過半，否則面臨中國對台灣的併吞將無力抵抗，台灣恐變成第2個香港，枉費昔日的打拚，他呼籲民眾支持「英德配」贏得大選，守住台灣、捍衛民主。

鄭文燦表示，他和張廖萬堅都喜歡也支持棒球，但2人不同之處在於，他力挺Lamigo桃猿隊，張廖萬堅力挺中信兄弟隊，不過2人一樣都力挺台灣。

現場舉辦親子音樂會，設有親子市集區、闖關區、選舉小鋪等，張廖萬堅的女兒張廖永臻、兒子張廖年瀛也帶來熱舞表演，除力挺父親外也展現年輕世代的活力熱情。（編輯：謝雅竹）1081130