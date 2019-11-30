出席報關後援會 蔡總統：投票展現保護台灣決心

（中央社記者蘇木春台中30日電）總統蔡英文今天出席2020總統連任全國海陸空運報關產業後援會成立大會，蔡總統表示，這次選舉外面的人會問，台灣人有沒有決心要保護自己，呼籲把票投出來，讓全世界都聽到。

成立大會今天在台中市北屯區葳格國際會議中心舉辦，包括內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌人都出席，由蔡總統授旗後，逐一與各區後援會成員握手合影，現場當選口號不絕於耳。

蔡總統致詞時表示，台灣四面環海，進出口是經濟最重要的一環，報關產業其實就掌握台灣的經濟命脈，國際情勢一直在變，要守住台灣這是非常重要的時刻，也是最關鍵的一次選戰，這時候有最關鍵的產業站出來，也給她很多信心。

蔡總統指出，將來的國際貿易要走向多元，現在跟新南向國家的貿易成長非常的快，與歐洲國家也都在成長，要靠大家共同來努力，這一年以來看到投資一直進來台灣，不只台商進來新台幣7000多億元，外資也不斷投資，台灣未來10年的經濟發展，其實是會繼續成長，國際起起伏伏，台灣是非常穩定，可以看到明年經濟成長也會是四小龍第一。

提到長照部分，蔡總統說，台灣已經進入到高齡社會，長照已經編列400億元預算的規模，未來會增加到600億元，讓台灣社會走向社會安全網，4年以後希望可以照顧70%需要照顧的老人家。

至於教育政策，蔡總統說，有人說0到6歲要交給國家養，現在政府已經在幫忙養，為了台灣的下一代很值得，不管是托嬰中心還是托兒所都有補助，未來4年家長的負擔會繼續往下降，4年以後經濟發展很好、社會照顧很好，很多人都會覺得台灣是一個幸福的地方

蔡總統指出，未來4年國防會更強，不只國機國造，造船產業更不用說，國防也有自主的能力，外交也會有越來越多支持，但是有一個重點，就是外面的人會問台灣人，有沒有決心要保護自己，這次選舉大家要去投票，把票投出來，讓全世界的人都聽到。（編輯：謝雅竹）1081130