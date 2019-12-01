駁新南向成效不彰 政院：深化與夥伴國實質關係

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）媒體質疑新南向政策成效不彰，行政院經貿談判辦公室今天表示，新南向政策是國家整體對外策略的一環，推動3年多來，透過經貿、農業、觀光、科技與文化等合作，深化與夥伴國更多元的實質關係。

蘋果日報今天報導，今年前10月，台灣對東協出口，年減約7%，學者認為，還看不到新南向政策的成效。

對此，行政院經貿辦透過新聞稿回應表示，新南向政策為政府重要的對外政策之一，可成功創造台灣與新南向夥伴國互惠雙贏的合作模式，並整合政府與民間能量，促進台灣參與區域融合。

經貿辦表示，自去年美中貿易戰開始，導致全球供應鏈重整，新南向政策不僅適時回應新的亞洲政經結構與各國區域願景，例如美、日所提出的「印太戰略」，也因此提供更多與各國的合作機會與潛力，印證政策方向正確。

新南向政策是國家整體對外策略的一環，經貿辦指出，除經貿以外，還有許多重要的工作項目。推動3年多以來，在政府與民間共同努力下，已逐漸展現成效；在醫療、農業、觀光、科技與文化等方面，發揮台灣軟實力，並深化台灣與新南向夥伴國更多元的實質關係。

關於新南向政策的執行成效，經貿辦表示，今年度截至第3季的成果包括觀光方面，新南向國家來台人數超過190萬人，國內累計已取得清真驗證的廠商共有1082家；電子商務方面，在新南向電商平台（澳洲eBay、印尼blibli、越南TIKI、泰國PChome Thai）的台灣館，累計上架超過27.7萬項商品。

工程輸出方面，台灣業者已取得總金額約新台幣234億元的外國標案；學生交流方面，去年新南向國家來台學生將近5萬2000人，年增幅達25%，台灣赴新南向國家的學生人數也首次超過2萬1000人；國際醫療服務（非健保的自費就診）方面，截至6月底，新南向國家病患來台就醫人數約6.7萬人次，占全部國際醫療病患37.9%。另外，政府也積極洽簽、更新雙邊投資保障協定，提升對台商的保障。

經貿辦表示，新南向政策下階段的重要工作包括協助國內中小企業爭取新南向市場、補助大專校院學生赴新南向國家企業進行職場體驗、促進農產品出口、增加新南向來台觀光人數、開拓國際醫療的新南向客源、協助國內工程業者爭取新南向工程商機、協助台灣廠商進行新南向市場的投資與貿易等。政府將秉持台灣協助亞洲、亞洲協助台灣的精神，協助台灣與新南向國家建立更廣泛、深入的實質關係。（編輯：蘇志宗）1081201