台澳重推FTA避中國阻撓 前參議員籲先建實質機制

（中央社記者丘德真雪梨2日專電）近日有澳洲學者主張，澳洲應該重新推動與台灣簽訂自由貿易協定（FTA）。為避免中國阻撓，前參議員利昂傑姆建議，澳洲與台灣可以先從設立實質自由貿易機制開始。

隨者澳洲學術界日益關注台灣局勢，雪梨大學美國研究中心研究員羅賓遜（Dougal Robinson）上週發表文章「是時候談談台灣了」（Time to talk about Taiwan），建議澳洲政府重新推動與台灣簽訂自由貿易協定。

呼應羅賓遜的主張，利昂傑姆（David Leyonhjelm）說，台灣和澳洲同樣是民主國家，政府同樣是由人民所選出，而且都擁有自由市場，所以澳洲應該與台灣建立更密切貿易關係。

利昂傑姆接受中央社記者訪問時說：「台灣不像中國，中國的經濟是受到嚴重操縱的，政府也不是經由民主程序產生的。雖然台灣在過去蔣介石時代曾經實施威權政治，但現在已經不一樣了。」

雖然澳洲與台灣同屬自由民主國家，但澳洲反而已在2015年與中國簽訂自由貿易協定。在2016年至2018年間，當時還是參議員的利昂傑姆覺得，澳洲有必要與台灣簽訂自由貿易協定。

利昂傑姆遊說聯邦政府，曾多次在國會發言力挺台灣，卻因為中國介入，導致無疾而終。

利昂傑姆說：「我向當時的貿易部長羅布（Andrew Robb）遊說，一度被告知，澳洲與台灣自由貿易協定將進入國會議程，本來一切順利。但後來（相關議程）卻突然消失了，計畫停擺了。我向時任外交部長畢紹普（Julie Bishop）詢問此事，她說這是涉及中國的敏感議題。」

隨後利昂傑姆多次在國會質詢，直至現任外交部長潘恩（Marise Payne）和貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）於2018年上任後，利昂傑姆仍試圖推動與台灣簽訂自由貿易協定。不過，聯邦政府始終拒絕理會。

利昂傑姆估計，雖然近期澳洲與中國關係大不如前，但由於澳洲在經濟上依賴中國，即使重新推動與台灣簽訂自由貿易協定，可能仍然會受到不少阻力。

利昂傑姆建議，澳洲與台灣可以考慮在實質上建立自由貿易機制，而毋須將有關機制命名為「自由貿易協定」，以免再遇到中國的阻撓。（編輯：陳永昌）1081202