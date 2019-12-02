美麗島40週年 本土社團7日辦遊行祈禱會

為了紀念美麗島事件40週年，台灣南社與守民主護台灣大聯盟2日在立法院舉行記者會，宣布7日將在高雄舉辦「守民主護台灣遊行暨祈禱會」。中央社記者王飛華攝 108年12月2日

（中央社記者范正祥台北2日電）當年美麗島事件的受難者楊青矗、邱垂貞等人今天在立法院一場記者會呼籲，珍惜台灣得來不易的自由、民主、人權；台灣南社等社團12月7日將比照40年前美麗島遊行路線舉辦「守民主護台灣遊行暨祈禱會」，緬懷當年精神。

紀念美麗島事件40週年，台灣南社、守民主護台灣大聯盟、台灣社、台灣教授協會、台灣基督長老教會高雄中會教社部、民進黨立委劉世芳今天共同在立法院召開記者會，說明「守民主護台灣遊行暨祈禱會」意旨，包括守民主護台灣大聯盟召集人黃崑虎、台灣南社社長翁銘章、台灣社社長張葉森及楊青矗、艾琳達、邱垂貞等人也都出席記者會。

黃崑虎指出，國家必須讓人民了解歷史，人民也有權利知道歷史，包括1979年12月10日發生在高雄的美麗島事件。台灣今天享有自由、民主、人權，是經歷很多人不畏犧牲爭取來的，也是人民的覺醒，後人不能忘記歷史，也要珍惜民主選舉。

當年在美麗島事件現場唱了一首當時禁歌「望春風」，之後被關了4年政治黑牢的邱垂貞（右），2日在立法院一場記者會上回想爭取自由、民主、人權往事，也再次彈唱一段「望春風」；坐在一旁為共同出席記者會的台灣社社長張葉森（左）。中央社記者范正祥攝 108年12月2日

一生投入小說創作，當年為了美麗島事件坐牢4年的勞工作家楊青矗說，過去台灣戒嚴時期，人民無法組黨，公職選舉限制也多，台灣意識無法彰顯。12月10日是「世界人權日」，當年美麗島事件訴求保障人權，但是群眾遊行受軍警鎮壓。

當年美麗島事件後被驅逐出境的艾琳達表示，過去國民黨政權不讓人民發聲，視美麗島事件為「造反」；但是美麗島事件不是「造反」，而是人民要求自由、民主、人權。對照當年台灣，再看到現在香港情勢，相信大家心中應該更有所感。

當年在美麗島事件現場唱了一首當時禁歌「望春風」，之後被關了4年政治黑牢的邱垂貞說，美麗島事件現場他所看到的場面是「未暴先鎮」，之後發生了衝突。邱垂貞呼籲，應該讓人民清楚台灣過去這段歷史和影響，特別是年輕的一代。

張葉森說，「美麗島是我們的島，台灣是我們的國家」，明年總統和立委大選非常重要，要繼續維護自由、民主、人權的成果，讓台灣成為一個正常的國家。（編輯：紀淑芳）1081202