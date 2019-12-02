疑送高價口罩涉賄選 翟本喬：友情價28元

綠黨桃園市議員王浩宇指出，時代力量不分區立委參選人翟本喬（圖）在活動上發放的口罩零售價超過150元，涉嫌違反選罷法；翟本喬說，廠商給時力的友情價含稅28元，沒違反選罷法的問題。（圖取自Ben Jai YouTube頻道網頁youtube.com）

（中央社記者陳俊華台北2日電）綠黨桃園市議員王浩宇今天指出，時代力量不分區立委參選人翟本喬在活動上發放的口罩零售價超過150元，涉嫌違反選罷法；翟本喬說，廠商給時力的友情價含稅28元，沒違反選罷法的問題。

王浩宇上午在臉書發文指出，11月30日翟本喬在台中林皇宮飯店時代力量餐會後，透過時力工作人員免費發放附上翟本喬名片的口罩，每包裝5個，給約450位民眾，並在賓客離開時高喊「請支持董事長」、「請支持時代力量」、「政黨票投時代力量」。

王浩宇說，翟本喬雖強調價格低於新台幣30元，他查了所有網站後發現這個口罩的零售價，就是1片25元、5片最便宜是150元，定價則是200元，已涉公職人員選舉罷免法第90條之1投票行賄罪。

王浩宇表示，他將向檢調單位檢舉，希望檢調單位盡快介入調查；「時代力量總是用最高的道德標準要求別人，那自己人呢」、「是不是該避免類似的爭議？」

翟本喬則在臉書發文回應，11月30日晚上他在台中參加時力募款餐會，由於主題是環保，而中南部的空污很嚴重，所以他帶了自己開的一家公司所生產的特殊防霧霾口罩送給支持者。

翟本喬說，由於過去使用量少，零售通路費用偏高，所以看到的零售價很高。但過去出貨給大廠的報價就是一盒新台幣30元，而這次給時力的友情價當然更低，「是含稅28元，所以根本沒有違反選罷法的問題」。

他也說，任何政黨或候選人如果有興趣，都可以用同樣價位供應，絕無偏袒。（編輯：張均懋）1081202