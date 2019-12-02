張善政批一例一休 主張協商彈性應盡量放大

（中央社記者蘇木春台中2日電）國民黨副總統參選人張善政今天到台中與中小企業座談時指出，一例一休政策未來修法方向，應把協商彈性盡量放大，放到企業與勞工的協商裡面，對於較惡質的企業，政府再輔導。

張善政今天在中國國民黨台中市第7選區（太平區、大里區）立委參選人莊子富陪同下，到大里區聖岱實業公司出席「科技興國、科技治國」數位企業頭家國政經濟論壇。會前接受媒體聯訪時，做以上表示。

針對一例一休政策，張善政說，一例一休現在把產業界的加工彈性卡得相當死，它的基本立法精神是個大錯誤，原則上就是很不相信企業與勞工的雙方協商，將來的修法方向，會把協商彈性盡量放大，因為各行各業的情況完全不一樣。

張善政指出，未來希望能夠落實到周休2日，把協商彈性放到企業與勞工的協商裡面，對於一些比較惡質的企業、對員工比較不照顧時，政府再下去協助輔導。基本精神上是與現在的相反，現在是不信任，將來是信任。

總統蔡英文日前表示，「行動才能解決空污，口說善言才能帶來善政」，最近很愛談論空污的張善政在擔任行政院長、副院長時，台中火力發電廠的用煤量高達1800萬公噸，「透過我們這幾年來的努力，才終於即將低於1300萬公噸」。

對此，張善政說，今年中火減煤500萬公噸，是因為把中火的燃煤及發電移到別的電廠，整個台灣的燃煤發電量其實是增加的，民進黨政府一向在玩弄數字遊戲，有點在欺騙民眾。至於他任內中火燃煤量比較高，是因為當時核電廠幾個重要機組在歲修，所以當時要靠火力發電。

他指出，從這裡可以看得出來，核能發電是紓解火力燃煤發電非常重要的一個管道，如果沒有核能，火力發電是勢必要上來，這個時候大家對空氣品質的期待，就不能太高。

張善政認為，核能在紓解空氣污染的壓力上面是非常重要，蔡總統任內所有燃煤發電的電量，其實是比前總統馬英九任內任何時候都要高，現在是在玩數字遊戲，只給大家看中火的發電量，其實這是以偏概全。（編輯：戴光育）1081202