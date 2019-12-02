回應林佳新高傲說 陳其邁：提醒大眾動保

（中央社記者張雄風台北2日電）國民黨立委參選人林佳新指行政院副院長陳其邁把人民當狗，顯出陳的高傲；陳其邁今天表示，是提醒大眾注意動物保護，將寵物視為自己家人一樣愛護。

行政院副院長陳其邁昨於台中為立法院副院長蔡其昌輔選時表示「不知道蔡其昌對手是誰，是武雄嗎」，因國民黨立委參選人林佳新的狗也叫武雄；林佳新認為把人民當狗，顯出陳其邁高傲。

勞動部今天舉辦「108年國家職業安全衛生獎」頒獎典禮，包含陳其邁、勞動部長許銘春、職業安全衛生署長鄒子廉皆出席，給予得獎者鼓勵。

由於之前網路上有林佳新抱著他的小狗武雄（takeo），飆罵三字經要狗狗喝酒的影片。陳其邁於典禮前接受媒體聯訪時表示，他是有毛小孩的父母，同時也捐助認養流浪的毛小孩；所以對於毛小孩被灌酒、虐罵三字經等虐待，覺得非常殘忍，所以透過這些負面教材，提醒大眾將寵物視為自己家人一樣愛護。

另外，去年日本關西機場事件後，「卡神」楊蕙如及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處。台北地檢署今天依侮辱公署罪起訴楊蕙如及蔡姓友人。

陳其邁表示，尊重司法，希望勿枉勿縱；另外指出，尤其在選舉期間，境內境外的假訊息非常多，提醒民眾要能夠分辨這些假訊息，避免影響到社會輿論或是民主政治。

關於媒體報導行政院指示勞基法三修事，陳其邁表示，這是「第一次聽到」，行政院沒有這個規劃；勞動部一直針對勞基法、勞動法規等隨時都在檢討，如果有不合時宜的地方，不管意見的反映或行政法規的修訂，都隨時在進行。（編輯：葉俐緯）1081202