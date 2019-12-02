黃國昌質疑特權關說 韓國瑜：問心無愧依法提告

（中央社記者王承中台北2日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，西螺堤防是西螺鎮長正式拜託立委幫忙，民代接受陳情出面協調，怎會有錯，他問心無愧，而時代力量立委黃國昌的居心讓人無法接受，使用不經查證的資料影響選情，所以他依法提出告訴。

黃國昌質疑韓國瑜在擔任立委期間，疑為岳家砂石事業關說、施壓藉以牟利。韓競辦發言人葉元之、法律顧問葉慶元上午前往台北地檢署按鈴提告，指黃國昌散播謠言，意圖使人不當選，已構成妨害選舉的行為，違反總統副總統選罷法。

韓國瑜下午接受TVBS「T台政經話」專訪時表示，西螺堤防是當時民進黨籍的西螺鎮長正式拜託幾名立委幫忙，包括他跟雲林的立委，因為他是雲林女婿，而他們因為公文的需求召開公聽會，且很多當地民代也把這個堤防列為競選公報上的政見。

他指出，整個濁水溪旁很多民眾受到風沙之苦，吃飯的時候都會有風飛沙，苦不堪言。民代接受這樣的陳情出面協調，怎麼會有錯，這些事情，他做非常多。

韓國瑜表示，他也知道有心人攻擊這不是他的選區，為什麼要幫忙。他擔任立委9年，除在自己的選區新北市服務外，也協調許多不同地方民眾的需要，像是協調金馬自衛隊補償問題，還跟前立委葉菊蘭聯手修改有關骨髓移植的條例，使捐贈者的對象放寬，這跟他的選區也沒有關係，但是一定要做，身為民代就是要如此。

韓國瑜指出，兩天前他公開呼籲黃國昌一定要做勇敢、正派且有膽量的立委，趕快去檢調舉發他跟他的岳家不法的事情，結果兩三天來黃國昌都沒有動作，所以今天換他們來告黃國昌，因為他問心無愧，而黃國昌的居心讓人無法接受。

他表示，黃國昌在距離投票日只剩40幾天的情況下，使用不經查證的資料召開記者會，希望影響他的選情，所以他依法提出告訴，也呼籲台灣人民要想清楚。

對於黃國昌稱韓國瑜岳父李日貴過去曾說，「那外省女婿看我砂石行業賺了2個月也知道，所以才要選立委，希望大家多支持」。韓國瑜表示，這種斷章取義非常多，這跟黃國昌指控的盜採砂石有什麼邏輯性，少數媒體用標題殺人，希望造成致命性的打擊，這個就是禁不起檢驗。

對於共諜案延燒，韓國瑜呼籲，政府要立刻跟澳洲政府要求引渡自稱共諜的王立強，接受中華民國法律調查，距離投票只剩40幾天，這時候冒出假共諜案，影響投票行為，誰來負責。總統蔡英文掌握國家的資源、力量，應勇敢大聲說這是假的共諜案，結果卻不說，搞得很模糊，他要請教目的何在。

韓國瑜指出，他覺得經過319槍擊案、國民黨主席吳敦義選高雄市長時的錄音帶案、已故前高雄市副市長黃俊英的走路工案後，選民越來越聰明，希望民進黨用真正的成績單說服選民，不要用這種不入流的手段，會讓其他自由民主國家看不起台灣。

對於要求支持者在接到民調電話時要支持蔡總統，韓國瑜表示，現在假民調滿天飛，目的在於打擊韓國瑜支持者的信心，影響中間選民的風向，造成對投票的影響，既然這麼愛做假民調，他就請支持者接到民調電話轉為支持蔡總統，但是拜託大家票投韓國瑜。

韓國瑜指出，就讓綠營的人繼續開心，其實他要很不客氣說，蔡總統跟民進黨對假民調是百分百的了解，等到大選後就會證明，誰會得到民心跟台灣人民肯定。（編輯：郭萍英）1081202