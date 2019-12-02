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台美軍事交流 邀美專家來台提供建軍備戰意見

最新更新：2019/12/02 18:27

（中央社記者游凱翔台北2日電）國防部今天表示，美國政府基於「台灣關係法」及「六項保證」，提供台灣足夠武器裝備及技術服務，為落實國軍整體防衛構想，規劃以軍購合約模式，邀請美方專家團隊來台，盼藉美軍實務經驗，提供台灣建軍備戰參考。

聯合新聞網報導，民國109年起，台美將首度合作，邀請美方派遣國防部各聯參、美軍太平洋印太司令部包括特戰、陸航、無人載具、水雷的軍、文職現役與退役專家來台，雙方共同組成專案團隊，以美軍實戰角度，評估台灣濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配。

國防部晚間發布新聞稿表示，美國政府基於「台灣關係法」及「六項保證」，提供台灣足夠的武器裝備及技術服務，以協助台灣建立自我防衛能力。

國防部指出，為落實國軍「整體防衛構想」，規劃以軍購合約模式，邀請美方專家團隊來台，期藉美軍實務經驗，提供國軍建軍備戰參考。

國防部強調，此案由國防部編列預算支應，於立院核定的預算額度內執行，經費不限美方人員來台開會的費用，包括撰寫報告及專業諮詢等，美方已同意並分攤部分經費。

國防部也說，此案為台美軍事交流合作計畫，有助於鞏固及深化雙方安全夥伴關係，進一步確保區域內和平穩定。（編輯：郭萍英）1081202

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