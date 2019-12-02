聯合國氣候峰會登場 德駐台機構遺憾台灣被排除

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）聯合國氣候峰會今天在西班牙首都馬德里登場。德國在台協會表示，對於台灣再次被排除在拯救地球這件事之外，感到很遺憾；儘管如此，台灣仍致力拓展再生能源，並已完成首座離岸風場的建置。

聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議（COP25）2日至12日在馬德里舉行。德國在台協會在臉書發文表示，「我們感到很遺憾，台灣再次被排除在拯救我們的地球這件事情之外。不過，台灣的非政府組織能參與會議」。

德國在台協會指出，儘管如此，台灣依舊致力持續拓展再生能源，以友善氣候的方式生產能源，「在此，我們分享台灣的驕傲」，台灣已完成首座位於苗栗的離岸風場，其中結合來自德國西門子歌美颯的風機技術。貼文也附上外交部推出的文宣影片。

外交部表示，為爭取國際支持台灣參與COP會議的決心，日前推出文宣短片「隨風起飛」，透過台灣興建第一座離岸風力發電場的劃時代建設，向國際社會說明台灣不僅呼應「聯合國氣候變化綱要公約」的目標，也決心付出實踐，為地球減碳貢獻心力。影片共配製中、英、日、西、法、德、越、泰、印尼、俄等10語版字幕。（編輯：鄭雪文）1081202