發起全民下架吳斯懷 吳怡農籲國民黨順民意

民進黨台北市第3選區立委參選人吳怡農（右）日前發起全民下架吳斯懷活動，他3日接受廣播節目專訪表示，國民黨不分區立委參選人吳斯懷和中共政權友好，不適任當立委，盼國民黨能順民意調整。（Hit Fm周玉蔻嗆新聞製作單位提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年12月3日

（中央社記者黃麗芸台北3日電）民進黨立委參選人吳怡農日前發起全民下架吳斯懷活動，他今天說，吳斯懷和中共政權友好，不適任當立委，盼國民黨能順民意調整，並認為國家機密保護法應修正。

吳怡農上午接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」訪問，暢談他近日所發起的全民下架吳斯懷（國民黨不分區立委提名人）活動。

他表示，退役將領應有責任做好道德模範，但吳斯懷沒盡到此責任，且退役後還和中共政權友好，甚至公開認同兩岸統一選項，這和軍人工作是相牴觸的，認為吳斯懷不適任當立委，且不可等吳斯懷進入國會後再防堵。

吳怡農說，發起這個活動後，有許多人不分黨派都站出來支持，因為這攸關國家安全問題，希望國民黨看到社會民意後能做相關調整。

節目主持人周玉蔻問到，下架活動是否應先找國民黨立委蔣萬安響應。吳怡農表示，他先前已講過，認為蔣萬安是國民黨受矚目的新生代，面對此國家安全問題必須明確表態，這不是黨派問題，而是國家利益問題，若國民黨新生代不願替全民發聲，那就讓願意發聲的他進入立法院。

吳怡農指出，面對一個敵我不分的國軍高級將領，吳斯懷若進入立法院可看到很多國家重要資料，包括機密預算等，所以「下架吳斯懷」活動才如此重要。

周玉蔻追問，若吳斯懷未來進入立法院要如何防範。吳怡農坦言，這非常困難，所以現在才積極推動下架活動；同時，也認為國家機密保護法必須推動修法，因相關保護制度長期未建立，必須透過修法以更有效保護國家安全資訊，包括資訊系統如何儲存和人員權限管控等。（編輯：李錫璋）1081203