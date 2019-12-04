王立強案 法務部：已向澳洲提出司法互助

（中央社記者顧荃台北4日電）自稱是中國間諜的王立強向澳洲媒體爆料，表示在香港、台灣和澳洲從事滲透，並企圖干預選舉。法務部次長陳明堂今天表示，檢方已展開調查，並透過司法互助，希望澳洲提供相關資訊。

立法院內政委員會上午邀集內政部、陸委會、外交部、中選會、法務部、國防部、國安局等10個部會，針對「境外勢力影響、操作、干預我國選舉之現況分析與防制作為」進行專案報告。

國民黨立委王育敏質詢時詢問，外傳總統蔡英文派員赴澳洲調查，調查進度如何。

國安局副局長胡木源答詢時回應，國安局並未派人赴澳洲調查，其他單位有派駐澳洲的人員，但國安局沒有派人去澳洲，是透過國際友好國家交換情資。

法務部次長陳明堂答詢時表示，檢方已經展開調查王立強案，台北地檢署已透過司法互助管道，包括透過外交部，以及聯繫澳洲政府的律政司，希望澳洲能提供相關資訊，因為現在看到的都只有媒體報導。

陳明堂說，調查局也沒有派人到澳洲查案；調查局官員說，根據王立強在專訪中出示的3本護照資訊，皆無入境台灣紀錄。

另外，國安局副局長陳文凡日前在美國出席智庫會議時，建議台美簽署合作備忘錄，共同對抗假訊息。民進黨立委呂孫綾質詢時詢問和美方簽署備忘錄的進度。胡木源表示，沒有正式簽署備忘錄，而是與國際合作的友方定期開會、互相交換資訊，一起合作。（編輯：紀淑芳）1081204