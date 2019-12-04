歐洲議會憂假訊息 邱垂正：台歐應強化民主防衛

（中央社記者唐佩君布魯塞爾4日專電）歐洲議會外交委員會今天關切專制政權透過假訊息干擾大選破壞亞洲民主，大陸委員會副主委邱垂正表示，中國持續透過假訊息戰影響台灣，台歐應積極合作強化民主防衛機制。

歐洲議會外交委員會今天通過「共同外交暨安全政策」決議案，除重申支持台灣國際參與外，並首度提到關切專制政權透過假訊息及網路攻擊干擾大選破壞亞洲民主。

正在訪問歐洲議會的陸委會副主委邱垂正在決議案通過後接受中央社記者訪問表示，感謝歐洲議會外委會通過決議案，這將促使歐洲聯盟更加重視民主政體遭受境外敵對勢力滲透與分化情況。

邱垂正指出，假訊息是全球重視議題，尤其歐盟高度重視民主政體是否受到境外非民主勢力例如中國、俄羅斯的攻擊，而台灣處於境外勢力威脅的最前線，中國對台灣透過假訊息戰影響台灣內部民間與政府關係，製造社會動亂甚至是介入選舉，因此今天歐洲議會外委會通過的決議案對台灣很有意義。

他強調，政府近年來積極強化民主防線，其中很重要的工作是透過國際合作，過去與美國等理念相近國家都有很好的合作，今天歐洲議會外委會通過這個決議案，未來台灣與歐盟應積極合作交流，以強化台灣民主防衛機制。（編輯：王永志）1081204

歐洲議會外交委員會4日通過「共同外交暨安全政策」決議案，正式提出對專制政權透過假訊息干擾大選破壞亞洲民主的關切。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 108年12月4日