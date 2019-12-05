賴清德馬祖輔選李問 不畏低溫環島拜票展誠意

民進黨副總統參選人賴清德（前右）5日到馬祖，陪同民進黨連江縣立委參選人李問（穿迷彩競選背心者）掃街，向民眾握手致意，爭取支持。中央社 108年12月5日

（中央社馬祖5日電）民進黨副總統參選人賴清德今天一早飛抵馬祖，替同黨區域立委參選人李問輔選。賴清德展現誠意，與李問共同拜訪南竿全島9個村莊，全力爭取馬祖鄉親支持。

賴清德偕同李問第一站到山隴市場掃街，向鄉親請託支持，並前往自己在行政院長任內定案的馬祖大橋預定地現勘。冒著攝氏12度低溫冷風掃街拜票，上午牛角、福澳、清水、珠螺，下午馬港、四維、津沙，最後至鐵板，民眾認為賴清德此番「全島跑透透」的輔選行程很有誠意。

賴清德說，連結南北竿的馬祖大橋是所有馬祖人共同願望，馬祖過去捍衛著台海安全，這座攸關馬祖未來百年發展大計的橋是馬祖人應得的，當初拍板規劃興建時，就下定決心一定要克服萬難建成大橋。

縣長劉增應表示，馬祖大橋全長約3.9公里，世曦公司正進行綜合規劃，預計明年6月完成，順利的話111年動工，工期6年，117年就能完工。

賴清德也稱讚李問，賴清德表示，30歲的李問是留美碩士，有完整的學經歷，放棄美國籍回到台灣當兵，並來馬祖參選立委，這次李問提出許多關於醫療、觀光、交通等政見，都對馬祖有正向幫助，自己也很認同李問的政見，也希望馬祖鄉親能給李問機會，讓年輕世代接棒。（編輯：張銘坤）1081205

民進黨副總統參選人賴清德（前左）5日到馬祖輔選民進黨連江縣立委參選人李問（前右），全力爭取馬祖鄉親支持。中央社 108年12月5日