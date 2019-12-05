余湘談觀光：台灣不可能沒有大陸市場

親民黨副總統參選人余湘（中）5日到高雄與觀光業者座談，談到陸客來台觀光，余湘表示，「大陸可以沒有台灣的市場、台灣不可能沒有大陸市場」，主張兩岸關係要緩和下來溝通。中央社記者王淑芬攝 108年12月5日

（中央社記者王淑芬高雄5日電）親民黨副總統參選人余湘今天到高雄市內門區與觀光業者座談時表示，「大陸可以沒有台灣的市場、台灣不可能沒有大陸市場」，應和中國大陸溝通，讓兩岸關係和緩一點。

親民黨發言人張碩文說，全世界都在爭取中國大陸的人口紅利，台灣不可能把這些紅利推給別人，應做好觀光旅遊，迎接更多觀光客。

余湘由張碩文等陪同出席在實踐大學高雄校區舉辦的「台灣觀光菁英論壇」，與會者包括高雄、台南市及基隆市觀光業界代表及學生百餘人，部分業者指客源不足，希望中央、地方政府做大觀光大餅，還有業者主張增加高雄機場國際航線、航班，才能拓展觀光客源。

余湘說，她是政治素人參政，最了解基層需求和期待，未來絕對傾聽人民心聲。親民黨規劃在台北市辦觀光旅遊從業人員座談會，屆時會公布觀光政策。（編輯：李明宗）1081205