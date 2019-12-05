陳菊：美麗島世代將凋零 新世代民主理想不變

國家人權博物館5日舉辦「美麗島40週年暨東亞民主化比較國際研討會」，總統府秘書長陳菊致詞表示，美麗島事件後看到台灣社會整體的轉變，也包括有許多政治受難者前輩的努力，讓台灣民主香火沒有熄滅。中央社記者鄭景雯攝 108年12月5日

（中央社記者溫貴香台北5日電）美麗島事件40週年前夕，曾是美麗島案受刑人的總統府秘書長陳菊今天說，台灣面臨越來越艱難的挑戰。每個世代都有自己的責任，美麗島世代即將凋零，但相信新世代對人權、民主的理想不會改變。

陳菊下午在臉書發文表示，今天受邀參加美麗島40週年的研討會。回首過去40年，有機會為台灣付出，反抗不公不義，從戒嚴一路走到民主，人生能為一個理想而努力，是一件非常浪漫的事。

陳菊感謝所有前輩的努力，台灣民主是無數勇敢的台灣人前仆後繼，用生命、用自己的力量來完成。

「我永遠無法忘記，在那個風聲鶴唳的年代站出來聲援的國內外朋友，是他們無畏威權的奉獻與付出，成就了台灣的民主自由」陳菊說，在美麗島事件後的大逮捕過程中，感受到人性的善良、對人的愛與溫暖，感謝長老教會，牧師高俊明和所有的牧師，願意站出來支持民主運動，這是一段艱辛而美好的歷程。

陳菊表示，40年後的今天，台灣不斷在進步，卻也面臨越來越艱難的挑戰。每個世代都有自己的責任，美麗島世代即將凋零，但相信新世代對人權、民主的理想不會改變。

「我始終相信，在這塊土地上，永遠都會有一群熱情、勇敢的人，敢於面對威權、堅持信念，不曾改變也不會退讓。」陳菊表示，感謝所有願意為人權努力的人，感謝40年來始終堅持信念，在台灣民主路上相互扶持、同甘共苦的伙伴。

陳菊表示，美麗島世代有人在天上，有人在人間，「我們會繼續努力，不忘初衷」。（編輯：林興盟）1081205