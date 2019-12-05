美麗島40週年 陳菊：生命中浪漫的事

國家人權博物館5日舉辦「美麗島40週年暨東亞民主化比較國際研討會」，總統府秘書長陳菊致詞表示，美麗島事件後看到台灣社會整體的轉變，也包括有許多政治受難者前輩的努力，讓台灣民主香火沒有熄滅。中央社記者鄭景雯攝 108年12月5日

（中央社記者鄭景雯台北5日電）美麗島40週年，總統府秘書長陳菊今天表示，感謝那個時代，「雖然受很多苦，但讓我們生命充滿理想，人一生能為一個美麗的理想努力，那是生命非常浪漫的事。」

適逢美麗島事件40週年，國家人權博物館今天舉辦「美麗島40週年暨東亞民主化比較國際研討會」，陳菊、文化部次長彭俊亨、教育部次長范巽綠等人出席上午開幕式。

美麗島事件是群眾和民主運動參與者的價值理念和行動，為台灣歷史發展中相當關鍵的轉折點。美麗島事件為台灣自由化打下了基礎，電視全程轉播審判的過程，更揭穿秘密審判的面紗。

身為事件當事人之一的陳菊表示，40年前台灣社會的壓迫、威權、戒嚴，讓那個時代的人可以反抗，「雖然我們受很多苦，但讓我們生命充滿理想。人一生能為一個美麗的理想努力，那是生命非常浪漫的事。」她感謝那個時代，「雖然受苦，但讓我們可以為台灣付出。」

她指出，美麗島事件後看到台灣社會整體的轉變，也包括有許多政治受難者前輩的努力，讓台灣民主香火沒有熄滅。陳菊感謝那個時代的台灣人，在施明德還沒被抓到時，在那個風聲鶴唳、大逮捕的年代，還有人敢聲援施明德。她尤其感謝已逝台灣基督長老教會牧師高俊明及牧者，「在那麼恐怖的社會下，展現對人基本權益、對人的愛和保護，是台灣永遠最美麗的情操。」

美麗島事件後40年的今天，看到台灣不斷的進步，陳菊說，「美麗島世代即將慢慢凋零，但是新的世代對台灣的理想、對自由民主的追求，是我們不變的堅持，而這也是年輕世代必須要有的深刻體會。」

彭俊亨致詞時表示，美麗島事件對台灣民主發展是很關鍵的事件，最近在許多文化部舉辦的獎項當中，許多年輕得獎者都提到，很珍惜台灣創作的自由環境，生產屬於台灣的原生內容，讓台灣軟實力被看到。他表示，大家能在這樣的環境下創作，都要感謝過去許多前輩，在民主化過程中流血、流汗。

他表示，雖然當今台灣的環境和40年前不一樣，「但存在的威脅壓迫還是有的」，期待大家能夠用行動來證明，「世界也在看台灣做的選擇，期待我們用行動，繼續維護我們台灣的民主發展力量。」

台灣與韓國在民主化研究經常是相互參照的案例，在冷戰時期同樣發生許多人權侵害的事件，研討會也邀請大韓民國歷史博物館館長朱鎮五，以及韓國聖公會大學社會學系教授金東椿，從歷史與政治社會學的角度分析韓國的民主化經驗，為深化民主提供更為多元的觀點。

另一場民主化比較的論壇，邀請香港人權監察副主席莊燿洸，以及與談人端傳媒總編輯李志德，共同分析香港當前爭取民主自由遭遇的困境。

同時也邀請中研院社會所兼任研究員吳乃德演講，從群眾運動的觀點反思美麗島與台灣民主化的關係，豐富大眾認識歷史的角度。

而國史館館長陳儀深、東華大學自然資源與環境學系教授戴興盛、台灣大學政治學系教授黃長玲、中研院法律所副研究員蘇彥圖，則從歷史、經濟、政治、憲政等角度，談台灣民主化的進程及未來的發展，不只反思歷史，更能對未來的民主發展，提供更多想像。

國家人權博物館也將舉辦「美麗島40週年特展：台灣有一站—美麗島」，12月7日至2020年9月30日在白色恐怖景美紀念園區第一法庭展出。（編輯：謝雅竹）1081205