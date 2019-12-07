屏工校友返校日 蔡總統：我是屏東人非常驕傲

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）總統蔡英文今天出席「屏東高工校友返校日活動」時指出，屏東縣長潘孟安辦台灣燈會及台灣設計展讓全國驚豔，今年是屏東人走路有風的一年，「我也是屏東人，我也非常驕傲」。

蔡總統中午參加屏工校友返校日活動，並頒獎表揚屏東高工機械科3年級學生蘇柏豪。蘇柏豪在全國技能競賽模具職類獲得金牌。

蔡總統致詞時表示，今年屏東高工有很多令人驕傲的成績，蘇柏豪每天苦練14小時，在全國技能競賽當中，擊敗已經在工作的業界代表，擊敗大學生，得到模具職類的金牌，這表示整個屏東高工的老師及教育環境可以全力培育學生，全力支持學生，讓學生可以有最好的發展環境。

蔡總統指出，相信未來，屏東高工的師生，可以繼續為台灣培育出更優秀的人才，成為推動產業前進最重要的生力軍。

蔡總統表示，屏東高工讓人驕傲，潘孟安也讓屏東成為一個很讓人驕傲的地方，今年全台灣最重要的活動幾乎都辦在屏東，從台灣燈會到台灣設計展，整個屏東的美感、設計感、執行力，都讓全台灣的人非常羨慕與驚艷，今年真的是屏東人走路有風的一年，「我也是屏東人，我也非常驕傲」。

蔡總統指出，「我們執政團隊上任3年多以來，每一天都全力在拚，在幫台灣做事情」。今年已經連續3季，經濟成長率都是亞洲4小龍第一名，預估今年全年、明年也會是4小龍第一。

蔡總統進一步表示，不只經濟更發展，政府對所有國民的照顧，例如幼托系統、長照2.0也越來越完善。11月初，高雄榮總在屏東的大武分院也正式動土，讓屏東鄉親將可享有醫學中心等級的長照團隊及醫療服務。

蔡總統指出，政府還有很多事情要做，期盼未來在大家的支持之下，一起為台灣打拚。（編輯：戴光育）1081207