雲林立委選戰 劉建國關切柳丁價謝淑亞有志工挺

（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）雲林縣民進黨立委參選人劉建國今天邀請農委會主委陳吉仲到雲林縣，了解柳丁價格。同選區國民黨立委參選人謝淑亞與救國團志工會面，志工送上包子及粽子預祝高票當選。

雲林縣民主進步黨第2選區（斗六市等）立委參選人劉建國表示，近日天氣濕冷，擔心會對柳丁收購價產生影響，他邀請陳吉仲到雲林縣，希望農委會可以提出協助的辦法，並與柳丁農、村長、合作社場等進行座談，期盼柳丁農在今年能創造更好的收益。

座談中，陳吉仲指出，已與農民及主要的合作社場達成共識，不只要維持現階段柳丁價格，甚至還要讓柳丁價格往上升，農委會會有加碼的政策，並承諾在近期內立刻召開會議，並公布相關詳細的政策。

救國團總團部主任葛永光今天與數十名志工前往雲林縣中國國民黨第2選區（斗六市等）立委參選人謝淑亞競選總部，為謝淑亞加油打氣，並送上包子及粽子預祝高票當選。

謝淑亞向志工們表示，只要她能夠進入立法院，一定會全力協助救國團推動教育、公益、服務、健康等志業，並在雲林建構完善的生活環境，造福更多群眾，營造雲林「好生活」。（編輯：戴光育）1081207