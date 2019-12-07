蔡總統：未來4年的總統 一定要能保護國家

（中央社記者張榮祥台南7日電）總統蔡英文今天在台南輔選時表示，未來4年的總統，一定是能保護國家的總統，全世界都在看台灣人是否有決心守護自己的國家、民主自由及主權。

尋求連任的民進黨台南市第3選區（安南區、北區）立委參選人陳亭妃今天下午在安南區成立競選總部，蔡總統、行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、基隆市長林右昌、前行政院長游錫堃等人都到場輔選造勢。

台南市今天氣溫低，當蔡總統進場時，全場高呼「凍蒜」，氣氛熱烈。蔡總統致詞時指出，她需要再4年的時間為台灣做更多事，讓台灣經濟更好、更穩定地發展，社會照顧更好，台灣更安全，讓台灣人有幸福的感覺。

蔡總統表示，台灣經濟這幾年穩定發展，如今已是亞洲四小龍第一名，明年也會是第一名，台灣經濟因基礎打得好，未來10年將有足夠的動能，她要把台灣變成世界高階製造及研發中心，也希望未來4年讓台灣急起直追，達到先進國家的標準。

蔡總統指出，下一個世代的競爭，最重要的是人才，台灣民主自由是下一個世代競爭力的來源。若要保護民主自由，就要保護主權，保護國家。

蔡總統表示，未來4年的總統，一定是能保護國家的總統，台灣人要選會顧台灣、主權及國家的總統，全世界都在看台灣人明年的選擇，全世界也都在看台灣人是否有決心守護自己的國家、民主自由及主權。

陳其邁指出，中國國民黨總統參選人韓國瑜當選高雄市長後，溜之大吉選總統，「苦民所苦，睡到中午」，跑行程每次都遲到，連日本人都說是「遲刻魔」，成了遲到達人，讓高雄市民情何以堪，請大家替高雄人爭一口氣，讓高雄重見陽光。（編輯：戴光育）1081207