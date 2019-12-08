宋競總燈箱遭破壞 余湘：非民主社會正常現象

親民黨總統參選人宋楚瑜競選總部8日發現燈箱遭破壞，宋楚瑜照片臉部裂成兩半。親民黨副總統參選人余湘表示她感到遺憾，「選舉選成這樣，不該是民主社會正常現象」，已請警方處理，不多做任何臆測。中央社記者陳俊華攝 108年12月8日

（中央社記者陳俊華台北8日電）親民黨總統參選人宋楚瑜位在台北市仁愛路的競選總部，今天發現燈箱遭破壞，宋楚瑜照片臉部裂成兩半；親民黨副總統參選人余湘說，覺得有點遺憾，選舉選成這樣，不該是民主社會正常現象。

余湘下午在競選總部與產業菁英舉行座談會。會後受訪時表示，她與各產業菁英對談時，總部通知她有燈箱被破壞，因為競選總部過兩天就要開張，她覺得有點遺憾，「選舉選成這樣，不該是民主社會正常現象」，警方已經來處理，不多做任何臆測，盼能盡快找出是誰做的。

余湘表示，大家應該和平、冷靜看待這次選戰，不要有這麼多仇恨與破壞。而下午她與文創、珠寶業、建設業、設計公司、服裝業等產業菁英對談，還在初步研討階段，完整收集意見後，會再變成政策。

親民黨總統參選人宋楚瑜競辦主任游文人也說，親民黨正緊鑼密鼓準備，10日將舉行競選總部正式開幕儀式，卻發生這樣的事，感到非常遺憾，已經向警方報案，呼籲支持者冷靜、和平。

媒體詢問親民黨這次選舉的資金來源，游文人表示，親民黨這次選戰的資金來源很緊張，靠廣大支持者捐助，會做最妥善、最大的使用，在有限資金下會展現出最具體的效果，讓支持者能更了解親民黨的政策。（編輯：趙蔚蘭）1081208