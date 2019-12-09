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立院10日審考試院組織法 綠：試委擬減至9人

最新更新：2019/12/09 18:34

（中央社記者陳俊華台北9日電）立法院會預計明天處理考試院組織法修正草案。民進黨團書記長李俊俋今天說，會提修正動議將考試委員從現行19人改為9人；國民黨團總召曾銘宗說，民進黨想修法弱化考試權，大方向不贊成。

立法院司法及法制委員會4月初審通過考試院組織法部分條文修正草案；在場立委達成共識，考試委員名額從19人改為3人，任期從6年改4年，也規定考試委員不能赴中兼職。

考試院則在5月2日召開「修法，不容傷及憲政體制」記者會，考試院長伍錦霖、副院長李逸洋與秘書長李繼玄等人出席，並提出修法意見，試委人數減為13人，任期應維持為6年。

司法及法制委員會召委段宜康在5月6日召集朝野協商，經討論後，段宜康裁示，考試委員名額從19人改為7人，任期從6年改4年。但國民黨立委吳志揚仍有意見，要求條文保留。

立法院會明天將繼續進行討論事項，預計處理考試院組織法部分條文修正草案。

李俊俋下午向中央社記者表示，黨團會再提出修正動議，改為「9加2」，也就是9位考試委員再加上正、副院長；雖然考試院希望能維持11到13人，但民進黨團認為，「9加2」就能維持考試院運作，沒有問題，而且是從下一屆才開始，只動部分人數與組織。

曾銘宗表示，五權分立架構是依照中華民國憲法，已經實施多年，也讓國家社會、政治發展維持穩定，憲法規定考委「若干人」也沿襲多年，表示對考試權重視；若要透過修法減少考委人數，是民進黨想弱化考試權，大方向不贊成，若在院會中要表決，將投下反對票。

中華民國憲法增修條文第6條規定，考試院設院長、副院長各一人，考試委員若干人，由總統提名，經立法院同意任命之。考試院組織法第3條則規定，考試院考試委員之名額，定為19人。（編輯：楊凱翔）1081209

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