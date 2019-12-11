評點各黨能源轉型政見 環團：皆無長遠目標

（中央社記者張雄風台北11日電）多組環團今天針對各政黨所提出能源轉型政見進行評比，認為目前各政黨都沒有提出長遠、具體執行的路徑；環團並提出如課碳稅、公民參與等意見。

能源轉型推動聯盟今天舉辦「生態與氣候已進入緊急狀態，各政黨準備好了嗎」記者會。聯盟日前致函給19個提出不分區立委的政黨，整理其所提出能源政策進行評比，檢示各政黨是否有能源轉型的決心，並提出建言。

綠色公民行動聯盟研究員吳澄澄指出，目前台灣能源配比規劃仍只停留在2025年，但國際氣候組織已經要求到2050年的長期規劃，且各國都已經在實行；而台灣2018年淨溫室氣體排放量已較2005年成長8%，要達到2020較2005年減量2%的目標仍有一大段路要走。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，以有執政經驗的兩大黨而言，民進黨在再生能源發展積極性有較好的計畫，國民黨基本上都沒有提出符合能源轉型的政見；其他小黨，僅台澎黨提出「節能共乘制度」較有創意，其他黨在能源轉型規劃略顯不足；他也再提出應制訂碳稅，實踐污染者付費的精神。

主婦聯盟基金會主任吳心萍認為，未來執政黨應該設計公民參與的機制，效仿丹麥，在能源轉型專案中公民占20%；能源轉型必須在縣市層級落實，加強地方在人民團體的培訓，「人民才是更值得投資的」。

再生能源推動聯盟理事長高茹萍表示，雖然政策訂定用電大戶須使用再生能源，但地方、中央卻不同調，如台南、台中將用電大戶訂為用電800KW，中央是5000KW，如果是800KW的用電大戶就有5400戶，但5000KW的話就只剩600個企業，相差9倍；國家要邁向能源轉型，應該要更多企業參與，也能帶來綠色商機。（編輯：謝雅竹）1081211