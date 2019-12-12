蔡總統：下架吳斯懷 必做三件事與一行動

（中央社記者溫貴香台北12日電）立委參選人吳怡農發動下架吳斯懷運動，被質疑下架機率比被雷打到還低。總統蔡英文今天提出整體檢討並強化現行法律等必做三件事，並呼籲選民行動把票投給對國家安全、國家機密資料或者國家整體目標有明確立場的候選人。

另外，選戰進入最後關鍵30天，被問到對手陣營可能發動不實資訊的抹黑、指控等手法，總統表示，最後這種鋪天蓋地的不實資訊、扭曲或操縱，應用選票告訴這些人，這不是一個民主國家正常的選舉方式。

總統上午參加小英發言人主持的「一起吃早餐」節目專訪，總統帶來每天晨會開會最愛吃的早餐-飯糰，並透露小時候最喜歡將飯糰外面包上蔥油餅，酥脆好吃。主持人阮昭雄說，可以發展小英飯糰，總統回說，熱量太高了。總統說，吃飯糰會配美式咖啡、有時候加點牛奶。

主持人問，吳怡農發動下架吳斯懷運動獲得熱烈回響，但國民黨將吳斯懷列入不分區立委安全名單之內，吳斯懷一定會進入立法院，現有法制是否缺乏罷免吳斯懷的機制。

總統表示，現行體制若產生一位特定候選人，而大家對這位候選人有一種憂心的感覺，如果是因為體制關係，不能用選票表達擔憂，也沒有辦法讓這個擔憂在選舉過程中化解，就進入了國家體制是否可減輕民眾擔憂。

在此情況下，必須做三件事情，總統表示，第一，行政部門在相關資訊的給予或掌控要特別警覺到國家安全的需求，必須把這些標準作業程序重新檢查一遍。

第二，立法院必須進行檢討在現行制度下，是否有國家機密資訊或與安全事項有關的事情，因現在體制保存不足的情況下，可能會被濫用或流出。第三，整體檢討現行法律是否應該進一步強化。

總統說，非常希望這次選舉，總統與立委應投給對國家安全、國家機密資料或者國家整體目標有明確立場的候選人。

被問到很多辣台派憂心韓陣營自導自演被抹黃，但事實上，可能是蔡總統被抹黑指控的更多，面對這類攻擊如何因應。

總統表示，請社會大眾與選民要特別注意，最後30天對手陣營的策略，對台灣選舉沒有幫助，這個時刻更要選擇一個更負責任的候選人將來可以主持國政，有更好的政黨可以主導立法院的議事，最後這種鋪天蓋地的不實資訊、扭曲或操縱，應用選票告訴這些人這不是一個民主國家正常的選舉方式。

總統進一步表示，不希望最後30天在政治口水或攻防當中，希望候選人對未來的想法說清楚，對執政者而言，必須說明替台灣做了什麼事情，也提出未來的方案與想法，強化選民的信心，對未來有信心就是團結的基礎。（編輯：紀淑芳）1081212