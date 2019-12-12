蘇貞昌：有人藉陳抗選舉造勢 不容挑戰公權力

（中央社記者顧荃台北12日電）2020大選倒數30天，行政院長蘇貞昌今天說，有些參選人利用陳抗進行選舉造勢、滋擾政府機關，請各機關依法行政、秉持行政中立處理；也要捍衛執法尊嚴，不容任何人挑戰公權力。

中央選舉委員會、法務部和內政部上午在行政院會分別針對2020大選，報告選務工作籌辦情形、查賄及防制暴力，以及選舉治安維護等工作狀況。

內政部報告指出，選舉競選活動將於12月14日正式開始，各項大型造勢與掃街拜票活動將陸續展開，各警察機關除配合國家安全局規劃，納入安維任務編組，全力執行總統副總統候選人維安勤務作為。

內政部表示，將秉持行政中立原則，不分黨派維護各立法委員候選人及選舉活動的安全，與選務機關攜手做好萬全整備，確保選舉工作順利圓滿完成，全力維護選舉活動「平安」、「平順」、「平穩」。

蘇貞昌聽取報告後指示各部會務必做好準備工作，確保選務工作順暢、貫徹治安維護工作，以及維護機關人員安全。

蘇貞昌指出，競選活動期間，各項集會遊行活動遽增，也有些候選人會利用陳抗訴求來進行選舉造勢，甚至滋擾政府機關，請各機關一切依法行政、秉持行政中立原則因應處理；也請內政部警政署督飭各警察機關，一方面嚴防衝突擴大，二方面在執行勤務時，也要捍衛執法尊嚴，不容任何人挑戰公權力。

蘇貞昌說，明年選舉參選人登記人數為歷次選舉新高，維安任務繁重，請各警察機關持續加強掌握情資，即時主動介入查處，並妥適提升勤務部署與維安作為，全力防制選舉暴力，也維護候選人與相關機關人員的安全。

中選會主委李進勇說，明年總統、副總統選舉共有三組人參選，另外區域立委412人參選、山地原住民11人，平地原住民10人，不分區立委則有19個政黨、提名217名參選人；不管是參選人或政黨的數量，都超過以往紀錄。（編輯：林興盟）1081212