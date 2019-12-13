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卓榮泰：高市左楠區立委選情膠著 籲挺劉世芳

最新更新：2019/12/13 19:42

（中央社記者陳朝福高雄13日電）高雄市立委左營、楠梓第3選區參選人數達11人，民進黨主席卓榮泰今天南下輔選表示，左楠地區選情最為膠著，呼籲鄉親要力挺優質的立委參選人劉世芳。

卓榮泰下午再度到楠梓助選，陪同劉世芳到楠梓區德民黃昏市場掃街拜票，沿途向鄉親推薦劉世芳，呼籲鄉親一定要力挺劉世芳，為劉世芳拉抬選情。

卓榮泰說，大家都說這個選區（左營、楠梓）是鐵板一塊，但是有好的參選人、好的戰鬥團隊，在整個黨拉抬、幫助之下，劉世芳一定可以扮演在地方上勝選的重要角色。劉世芳過去擁有豐富的行政經歷，擔任立委期間也為在地爭取各項建設，為基層服務，相信大家都看得見，所以要支持會做事的優質立委。

對於目前民進黨各地立委選情，卓榮泰表示，分為兩種情勢，對於相較穩定選區，中央黨部會針對各參選人的優勢進行不同樣式的輔選；而另一種情形則是較為膠著的選區，高雄第3選區就是全台最膠著的選區。

卓榮泰表示，日前總統蔡英文4度南下高雄，並直言劉世芳這一席就是濁水溪以南最關鍵的一席。他身為黨職要角要負起國會過半目標的責任，日後會到膠著選區進行輔選做最後衝刺。若劉世芳當選，高雄8席立委也會全上；高雄立委8席全上，國會就會過半。（編輯：陳俊碩）1081213

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