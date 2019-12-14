韓國瑜：當選一定捍衛中華民國主權

（中央社記者蕭博陽彰化縣14日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天在彰化縣員林市舉辦造勢大會，他強調，顧台灣主權本來就是所有台灣人要做的事，他與副手張善政一旦當選後，一定捍衛中華民國主權。

中國國民黨總統候選人韓國瑜與國民黨立委參選人蕭景田聯合競選總部成立大會下午在員林市龍燈公園舉行，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、前新北市長朱立倫、彰化縣長王惠美、彰化縣議長謝典林、立委參選人柯呈枋、張瀚天、謝衣鳳陸續出席。

韓國瑜大進場時，支持者推擠拍照，宵小趁亂扒竊，一名男「韓粉」事後到派出所報案指出，放褲子後口袋的錢包在韓國瑜進場時疑遭扒走；另外，韓國瑜在台上授旗給謝典霖時，謝典林賣力揮舞卻搖斷旗桿；而馬英九、吳敦義致詞後即離場，未等待韓國瑜抵達同台。

馬英九致詞說，總統蔡英文沒有意願、沒有能力捍衛中華民國主權、捍衛台灣民主，更無法捍衛自己的誠信；朱立倫則說，國民黨提名的4名彰化縣立委參選人能力優秀、肯為地方打拚，希望彰化鄉親全力支持，讓4席立委「全壘打」高票當選，也要讓韓國瑜當選。

吳敦義致詞除細數馬英九任內政績，也指出總統蔡英文讓經濟不好、治安不好、社會不公平、兩岸對峙，「這種酬庸自己人，用人不公道的蔡政府要下架」，再上架「中華民國派」，韓國瑜就是中華民國派，要全力支持韓國瑜的「台灣安全，人民有錢」目標。

韓國瑜說，彰化人口外流嚴重，為賺錢、找工作，累計約有400萬人外漂，所以創造就業機會對一個縣市很重要，為讓彰化年輕人不漂流他鄉、可以留在家鄉，他當選後一定全力衝刺設置二林精密園區。

韓國瑜也指出，民進黨說「顧主權」是無聊笑話、空話、假話，希望騙得選票，因為「顧台灣主權」本來就是所有台灣人要做的事，根本不用特別說出來，就像孝順父母不須特別用嘴巴說，他與副手張善政一旦當選後，一定捍衛中華民國主權。（編輯：陳俊碩）1081214