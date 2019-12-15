陳副總統為劉世芳輔選 籲3張選票守護台灣

（中央社記者陳朝福高雄15日電）副總統陳建仁今天再度南下高雄為民進黨立委參選人劉世芳輔選，籲請選民3張選票一起守護台灣，並支持公督盟評鑑優秀立委的劉世芳。

陳副總統先由劉世芳、台灣環境教育協會理事長張豐藤等陪同，至菲律賓移工精神重鎮的楠梓區後勁聖若瑟天主堂，與菲籍移工一起參加彌撒，隨後到劉世芳競選服務處參加問政座談會。

陳副總統在結束彌撒儀式後，以英文致詞感謝辛勞的移工為台灣付出與奉獻。他說，台灣是充滿多元族群、多元文化的新興民主國家，大家到台灣來都是為了追求更美好的生活、更幸福的將來，所以不論是移工或是移民都是台灣的一分子，政府未來會更加努力保障移工的工作權益。

陳副總統到問政座談會受到熱情民眾熱烈歡迎，他致詞表示，近年全球受到中美貿易戰影響，唯獨台灣的經濟成長率持續進步，都是歸功於總統蔡英文具相當前瞻的想法，並務實因應國際情勢，做出最正確的政策。面對中共文攻武嚇企圖影響台灣政局，蔡總統面對強權，捍衛國家主權從來不退縮。

陳副總統也向鄉親推薦劉世芳，稱讚她長期為地方爭取建設不遺餘力，更是公督盟評鑑優秀立委。

陳副總統表示，現在政府改革正要起步，房子還沒蓋好，師傅不能換，為國家未來發展，不僅要支持蔡總統，立委更要支持劉世芳。手上3張選票，1票投給蔡總統，讓她繼續為台灣拚4年；1票投給劉世芳，讓她在地方繼續為大家服務；政黨票投給民進黨，讓國會過半，改革讓國家持續進步。（編輯：黃世雅）1081215