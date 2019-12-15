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賴清德：吳斯懷最怕提國安五法的羅致政連任

最新更新：2019/12/15 23:16
民進黨副總統候選人賴清德（左2）與黨主席卓榮泰（左）15日晚間出席黨籍新北市第7選區立委參選人羅致政（右2）造勢晚會，呼籲鄉親支持羅致政連任。中央社記者王鴻國攝　108年12月15日
民進黨副總統候選人賴清德（左2）與黨主席卓榮泰（左）15日晚間出席黨籍新北市第7選區立委參選人羅致政（右2）造勢晚會，呼籲鄉親支持羅致政連任。中央社記者王鴻國攝　108年12月15日

（中央社記者王鴻國新北15日電）民進黨副總統候選人賴清德今天參加新北市第7選區立委參選人羅致政造勢晚會，呼籲鄉親支持羅致政連任，續留國會，因為國民黨不分區立委參選人吳斯懷最怕提國安五法的羅致政。

羅致政今天晚上舉辦造勢晚會，包括總統府資政葉菊蘭及前行政院長游錫堃等人都到場力挺，交通部長林佳龍表示，辣台妹是小英（總統蔡英文），辣台派就是在國防外交委員會的羅致政。

民進黨主席卓榮泰表示，新北市第6選區（板橋西區65里）立委參選人張宏陸及羅致政為市民「張羅」權利及福利，希望大家也幫他們「張羅」選票，希望藉兩人聯合作戰計畫，讓兩人都高票連任。尤其黨已賦予羅致政專門對付吳斯懷任務，希望羅致政順利連任。

賴清德表示，羅致政為基層服務，光是為板橋增設停車場就爭取了新台幣12億多元的預算，增設1千多個停車位。他也呼籲，政黨票要支持民進黨讓「英德配」勝選，立委過半，蔡總統捍衛台灣主權及民主才能更夠力。

賴清德提到，自己抽到3號後去龍山寺參拜，看到佛祖姿勢也支持3號，因此，佛祖雖保佑國泰民安，但國家主權及民主，仍要每一人用神聖一票來捍衛。

他呼籲，大家支持羅致政連任續留國會打拚，因為吳斯懷最怕羅致政，羅致政領銜提案國安五法規定，若少將以上去中國做了有損害國家尊嚴的事，就會取消退休金，最高還可罰1千萬元，讓吳斯懷今年就不敢去中國。（編輯：洪學廣/李亨山）1081215

民進黨副總統候選人賴清德（中）15日晚間出席黨籍新北市第7選區立委參選人羅致政（右）造勢晚會，賴清德提到，自己抽到3號後去龍山寺參拜，看到佛祖手勢也支持3號，佛祖保佑國泰民安，但國家主權及民主，仍要每一人用神聖一票來捍衛。中央社記者王鴻國攝　108年12月15日
民進黨副總統候選人賴清德（中）15日晚間出席黨籍新北市第7選區立委參選人羅致政（右）造勢晚會，賴清德提到，自己抽到3號後去龍山寺參拜，看到佛祖手勢也支持3號，佛祖保佑國泰民安，但國家主權及民主，仍要每一人用神聖一票來捍衛。中央社記者王鴻國攝　108年12月15日
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