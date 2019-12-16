慶富案踩雷 立委三問廖燦昌是否盡善良管理義務

（中央社記者吳佳蓉、王承中台北16日電）針對第一金暨一銀董事長廖燦昌在慶富案中表現，立委今天「三問」廖燦昌是否已善盡善良管理人的注意義務，對此，廖燦昌澄清，當時合庫只是參貸行，一切按聯貸契約走，認為已盡善良管理責任。

立法院財政委員會今天邀請財政部部長蘇建榮、金管會主委顧立雄及第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌等八大公股行庫董總就「自然人董事制度對公股行庫管理之影響與因應」進行專題報告並備質詢。

國民黨總統候選人韓國瑜日前於臉書表示，遠航無預警停飛令人震驚也充滿問號，合庫曝險新台幣22.02億元，當時擔任合庫董事長的正是因先前慶富案下台、之後又回鍋擔任公股董事長的第一金董事長廖燦昌，引發外界關注；今天財委會，也有多名委員對廖於慶富案中表現提出質疑。

國民黨立委賴士葆於質詢時直接點名廖燦昌，質疑其幾年前才因慶富案讓國家虧損上億，所以從合庫董事長位置下台，結果今年4月又回鍋到一銀做大官，「怎麼藍綠執政你都紅，風怎麼吹怎麼倒。」

廖燦昌回應，「我不清楚是因為什麼下台，」澄清在慶富案中，當時合作金庫銀行只有參貸、主辦行是第一銀行；對於回鍋上任一事，他回應「自己沒有那麼厲害。」

時代力量立委黃國昌更進一步，現場三次詢問廖燦昌，「在慶富獵雷艦案中，有善盡善良管理人注意義務嗎？」目前除了備償專戶回收部分債權外，一銀目前僅僅受償5萬2000元，慶富案唯一擔保品慶富大樓，目前已拍賣第3次都還沒標出，「畢竟誰會去買一棟連基地租賃被終止、陷入無權占有狀態的建築物」。

面對立委黃國昌「三問」，廖燦昌先解釋，此案當時是經國防部預算通過，一切根據聯貸契約規範在走，最終簡短回答一個字：「有」，表達認為已盡善良管理人義務；至於慶富案一銀受償情形，目前除從備償專戶收回2.5億元外，其餘部分尚未受償，須等到法院拍賣擔保品後才能回收。

質詢過程中，黃國昌話鋒一轉，回到遠航停飛事件，對遠航對外表示將有新資金到位，希望說到做到，趕快把錢拿出來，該還的錢也快還一還，不要跟慶富集團董事長陳慶男一樣，「奸商還打嘴砲。」陳慶男當時說將有50億資金到位，要續蓋獵雷艦，黃國昌說，要不是他一直阻擋，不然差點就要幫陳慶男紓困。

另外，國民黨文今天也召開「慶富案超貸追追追」記者會。國民黨不分區立委參選人吳怡玎指出，慶富資本額只有5.3億元，必須借貸205億元非常困難，以慶富的狀況，一般任何銀行都不會借錢，但高銀卻以慶富提出16.85億元的活存當保證，借出17.46億元，慶富則拿來當作與國防部簽約的履約保證金。

吳怡玎表示，慶富案爆發後，立法院本有意啟動調查，但在經濟委員會遭13位民進黨立委封殺。她表示，這等同象徵「票投民進黨，就是票投貪汙犯」。她呼籲，該案想要重啟調查非常困難，若要真相水落石出，民眾手上這張選票非常重要。（編輯：楊凱翔）1081216