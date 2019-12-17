朱立倫：團結整合國民黨 九局全力衝刺

國民黨總統候選人韓國瑜競選總部主委朱立倫（前左2）17日走訪桃園市6名國民黨提名立委參選人總部加油打氣，他表示，現在沒有所謂分裂問題，只有團結的努力，在球賽第9局會全力衝刺。圖前左為國民黨立委參選人吳志揚。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年12月17日

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）國民黨總統候選人韓國瑜競選總部主委朱立倫今天走訪桃園市6名國民黨提名立委參選人總部加油打氣，他表示，現在沒有所謂分裂問題，只有團結的努力，在球賽第九局會全力衝刺。

朱立倫表示，全國競選總部最重要的工作，就是整合各縣市區域立委總部團結在一起。桃園市有6個選區，透過到各立委參選人競選總部拜訪重要志工跟朋友們，大家團結在一起。這幾天已走訪新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義等縣市，也會持續努力促進團結整合。

他說，國民黨向來都是一步一腳印，審慎樂觀，民進黨的目標是在全國拿113席，國民黨也會全力以赴。

對於記者詢問，有媒體報導黃復興黨部因為國民黨不分區立委參選人吳斯懷而出現分裂。朱立倫指出，現在只有團結勝選的路，過程中，對手或民主進步黨一定會見縫插針、製造對立，國民黨沒有分裂空間，只有團結一致，現在任何傳言都要當作是選戰的惡意策略，沒有「所謂分裂的問題，只有團結的努力。」

記者又問，以最近的民調來看，國民黨是否能守住2016年總統大選的381萬票。朱立倫指出，這樣的說法是典型的敗選主義，國民黨當然是全力爭取勝選，若以打棒球來看，現在已進入八局下半，在最後2週更要進入第九局，從總統到立委選舉都要全力以赴，民進黨現在很高興，七局打完就已經在放鞭炮，國民黨在八局、九局還要全力衝刺。

有記者詢問，國民黨總統候選人韓國瑜陣營希望黨內整合，並尋求前立法院長王金平協助，國民黨的團結是否還少了這塊拼圖。對此朱立倫指出，王金平本來就是國民黨的一份子，也已為很多國民黨立委參選人助選，不必去強化任何一位的作為，相信最後大家都能夠團結在一起。（編輯：李錫璋）1081217