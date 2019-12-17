民進黨：出現越南語假消息 新住民也受害

（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨今天說，接獲新住民朋友投訴，台灣越南臉書社團群組轉傳一篇越南文報導稱「與台灣人結婚將坐牢3個月」；民進黨除了向新住民釋疑，也邀請新住民加入打擊假消息行列。

民進黨發言人李晏榕、婦女部主任蔡宛芬、台北市立委參選人謝佩芬、越南裔桃園市小英姊妹會第一分會會長林桂金共同召開記者會。

蔡宛芬說，民進黨昨天接獲新住民朋友投訴，台灣越南臉書社團群組轉傳一篇越南文報導，報導寫「與台灣人結婚將坐牢3個月」，消息在台灣的越南新住民社團傳開，引起新住民對台灣政府的不滿。

她表示，這則假消息用總統蔡英文的新聞畫面，搭配越南字製作的假新聞；假新聞不只是中文和圖片，現在更透過不同語言，讓不同族群對台灣產生不必要的焦慮、不信任，打擊人民對政府的信心，分化台灣人民，讓住在這塊土地的人產生焦慮。

蔡宛芬呼籲，不同國籍的新住民，若看到類似假新聞，請以最快速度向民進黨求證，民進黨會告訴大家是否為真實訊息，並提醒各位姊妹不要隨意幫人散佈假消息，在無意中成為他人的打手。

謝佩芬說，選舉進入倒數階段，假消息只會更多，有些太荒謬的言論不見得會讓人馬上相信，但這樣的訊息會給人留下錯誤的第一印象，製造認知的混亂，以後花再多力氣澄清，可能都沒有辦法彌補；不管假消息是用什麼語言、平台、方式傳播，鎖定的族群是誰，民進黨面對假消息就是見一個打一個。（編輯：郭萍英）1081217