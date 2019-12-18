國產署開挖砂石場清查回填物 韓陣營批選舉大秀

（中央社記者余祥台北18日電）時代力量立委黃國昌日前緊追國民黨總統候選人韓國瑜岳家砂石案，國產署今天現場開挖清查回填物。韓國瑜陣營今天痛批，選在此時機根本是國家資源配合的一場選舉大秀，企圖將政見會焦點轉移至黑韓新聞上。

黃國昌日前舉行記者會質疑韓國瑜岳家利用權勢，占用國有地蓋砂石場，國產署上午現場開挖清查回填物。

韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新今天表示，國產署動用到署長帶隊去開挖多年沒有使用的土地，真的是作秀作太大，選在選前進行，根本是國家資源配合的一場選舉大秀，形同奧步版的黃金傳奇。

鄭照新說，在這個時機點，不管挖到什麼都有可能栽贓韓國瑜，等到追查到真相，選舉可能已經結束，這就是準備黑韓的奧步、骯髒手段。

鄭照新指出，今天晚上就是總統選舉首場政見發表會，國產署上午開挖，更有轉移焦點的嫌疑。

此外，針對民進黨立法院黨團力拚31日院會三讀通過反滲透法草案，韓國瑜競選辦公室今天上午在國民黨召開「民主倒退嚕 從反滲透法到政治霸凌」記者會。

韓競辦總發言人王淺秋痛批，反滲透法讓台灣多年來司法改革走回頭路，用模糊法條讓行政單位有權伸手到司法單位，打亂司法秩序，民進黨強推反滲透法手法粗糙、不可思議，從反滲透法到政治霸凌，全台面臨非常嚴峻的狀態，日後任何民眾只要跟對岸有任何往來都可能被羅織入罪。

韓國瑜國政顧問團司法組副召集人羅瑩雪指出，民進黨以司法改革之名，行綠化司法之實。不顧違憲爭議，堅持指派黨派色彩鮮明的許宗力任大法官，衍生不受理監察院的黨產條例釋憲案，又執意將最高法院、最高行政法院法官由90幾人減為21人，由遴選委員會提出，總統任命，還三不五時放話指導辦案。

羅瑩雪說，韓國瑜當選後會迅速通過妨害司法公正罪，制裁所有不當介入司法的人，重拾人民對司法的信心。（編輯：蘇志宗）1081218