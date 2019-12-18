宋楚瑜：台灣陷入撕裂對立 我是為台灣打拚的人

親民黨總統候選人宋楚瑜（前）18日出席在華視舉辦的首場總統候選人電視政見發表會。中央社記者謝佳璋攝 108年12月18日

（中央社記者游凱翔台北18日電）2020總統大選首場電視政見發表會今天登場，親民黨總統候選人宋楚瑜表示，台灣社會面對的最大問題，是藍綠築起的對決高牆，陷入相互撕裂的對立，因此鄉親需要一名腳踏實地的候選人，而宋楚瑜就是不計個人毀譽、為台灣打拚的人。

2020總統大選首場電視政見發表會晚上在華視登場，三組候選人包括民進黨總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度同台講述政見，經抽籤，發言順序為韓、宋、蔡，政見發表分三階段，每階段10分鐘。

宋楚瑜在第一階段發言表示，他曾全程參與從威權體制轉型成開放的民主，解除戒嚴、開放黨禁、解除報禁，讓台灣不會因政治理念不同成為政治犯；他也全程參與終結萬年國會、推動總統直選，這些重要民主化過程，因此他很自豪自己是重要民主的推手，且曾經做出關鍵貢獻。

宋楚瑜指出，台灣所面臨的環境跟全世界一樣，都面臨六項重大危機，分別是劇烈氣候變化、人口結構改變、國際區域經濟整合重組、數位科技所帶來產業結構轉型、貧富差距擴大的危機，最後是面臨全世界人文價值淪喪、道德及感情的處理，這都是政府要去處理的挑戰跟危機。

針對國際關係，宋楚瑜說，日本、美國是台灣的兩個重要盟友，明年3月中國國家主席習近平將到日本進行國是訪問，而日本同年8月將邀習近平到東京參觀奧運，因為日本奧運需要大陸觀光客。

此外，美國因為美軍駐日的開銷，將日本與中國越推越近；美國11月將舉辦總統大選，日本跟中國關係因為經濟因素拉近也彼此有交換，中國也明文承諾將對美採購超過500億美元農產品，這都是川普面臨大選爭取農業選票的方式，因此台灣不可以掉以輕心，要有一名洞察世局變化、有國際觀、國際溝通經驗領導人。

宋楚瑜說，台灣社會面對的最大問題，是藍綠築起的對決高牆，陷入相互撕裂的對立，對於須解決重大問題，都不願面對現實，只有杯葛與消磨，以對方失敗造就自己的成功，來獲取下一次選舉的勝利，因此鄉親需要一名腳踏實地的候選人，而宋楚瑜就是不計個人毀譽、為台灣打拼的人。

宋楚瑜最後表示，他很珍惜台灣多年來創造的自由民主價值，來守護這塊土地、守護共同價值，因此應該真心誠意放下藍綠，讓全世界看到台灣的自由民主價值是不分黨派、族群及年齡，因為自由民主更是共同的DNA。（編輯：蘇龍麒）1081218