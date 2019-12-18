與總統候選人有約 家長團體亮11考題

（中央社記者陳至中台北18日電）多個家長團體今天召開記者會，要求各總統候選人陣營表態是否認同「應先界定清楚性別定義，再來談性別平等教育的修法」。教育部則回應，生理、社會性別都是性平教育的內涵。

全國家長會長聯盟等家長團體將於本月22日舉辦「與總統候選人有約」活動，今天亮出11項提問單，議題包括課綱、考招改革、性平教育等，希望釐清各陣營的政見。

其中關於性平教育議題，家長團體提出自行製作的問卷指出，77.6%家長認為在推動性平教育之前，應儘速確定「性別」的定義，指的是生理性別（sex）還是社會性別（gender）。呼籲各總統候選人陣營對此議題表態。

對此，教育部今天晚間回應，重申性平教育最重要的核心價值是促進性別地位的實質平等、消除性別歧視、維護人格尊嚴，建立性別平等環境。無論生理性別或社會性別不同，都是性別平等教育法所要保護的孩子。

教育部並指出，性平教育的內涵不只是男女性別的平等對待，更是多元性別觀點的包容，包括尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向，「對人的尊重不應因其外表性別而有不同」。

另外，家長團體今天也指出，家長對108課綱不樂觀、無法理解素養導向的課綱內涵，並對高中學習歷程檔案政策有所質疑。

教育部表示，素養是指為適應現在生活及面對未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度。高中學習歷程主要是提升備審資料效力，以校內課程表現為主。大學選才時「重質不重量」，採綜合評量，不會逐一比序每項表現。（編輯：方沛清）1081218