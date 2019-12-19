藍營傳有綠高層和中國合照 游錫堃：不能隨便講

（中央社記者王鴻國新北19日電）前行政院長游錫堃今天對藍營握總統蔡英文和中國高層合照傳聞表示，有圖有真相，不能隨便講，蔡總統長久處理兩岸事務，有所接觸也是正常。重點是蔡總統主張不接受一中。

游錫堃今天上午到新莊陪同立委參選人吳秉叡掃街拜票時，接受媒體聯訪時談到昨晚政見發表會3名總統候選人的表現表示，民進黨總統候選人蔡英文政策明確且有為有守；親民黨總統候選人宋楚瑜能言善辯，寶刀未老；國民黨總統候選人韓國瑜沒有談政見，內容乏善可陳。

媒體詢及對於有國民黨中常委稱有蔡總統跟中國高層互動照片的看法，游錫堃表示，有圖有真相，要有證據，不能隨便講。

他說，蔡總統在前總統李登輝時代就負責處理兩岸關係，他不知道這個傳聞，但他認為當時有所接觸也是正常。但最重要的是有什麼樣的主張。國民黨一向就是一中各表。但蔡總統很清楚主張不接受一中，也不接受一國兩制，這是她一直以來所堅持的政策。

媒體追問國民黨主席吳敦義「衰尾查某」的爭議時，游錫堃強調，台灣是華人世界第一個民主國家，很多國際友人都稱讚台灣民主是全球的典範。既然是典範且是成熟的民主國家，所有政治人物應該要跟上時代，不應該有情緒性或者歧視性的言論。

他表示，貴為一個最大在野黨的主席，且是歷史悠久、光輝燦爛的國民黨，更不應該有這樣的主席一直講情緒性、歧視性的言論，這對國民黨不好，對台灣不好，大家希望台灣能夠真正成為國際民主的典範。（編輯：李錫璋）1081219