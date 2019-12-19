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礦業法修法恐歸零 環團盼新政府提具體方向

最新更新：2019/12/19 12:48

（中央社記者陳俊華台北19日電）多個環保團體今天舉行記者會指出，礦業法歷經3年討論、協商卻無法完成修法，對執政黨民進黨非常失望、也對國民黨的消極感到憤怒，盼新政府能提出礦業改革具體方向，積極與民間團體溝通。

地球公民基金會等環保團體上午在立法院舉行「礦業法無法倒帶」記者會時指出，礦業法從2017年3月在立法院付委，歷經3年討論、協商，並在今年5月29日交院會協商，卻差臨門一腳，無法完成修法。

地球公民基金會副執行長蔡中岳說，礦業法要歸零，執政黨、最大在野黨國民黨要負最大責任。這會期只剩下31日的院會，但只預計處理反滲透法草案，如果有奇蹟出現，盼能召開院長協商，「希望民進黨來打臉我們，讓礦業法在最後一天修過」。

蔡中岳說，期待即將誕生的新政府，能對於整體礦業改革提出具體有效的承諾，及法案修正目標、方向，經濟部礦務局要更積極處理礦權展限、核定問題，並與民間團體有更好的溝通。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭說，國民黨、民進黨對礦業法不理不睬，依立法院目前議程安排，很難有機會推進礦業法完成三讀，眼睜睜看著礦業法面臨屆期不連續，改革的曙光將一切歸零，民間團體對執政的民進黨、不願出席法案協商的國民黨非常失望。

環境權保障基金會執行長凃又文說，這部在民國19年立法的礦業法，無論是環評程序、公民參與程序等都沒跟上時代改革，環保團體、人權團體都認為礦業法要在這會期完成改革，不該把民國初年適用在中國大陸對待土地的方式，用來對待台灣的土地，盼能以更謹慎態度面對礦業法改革。（編輯：紀淑芳）1081219

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