親民黨22日環台送愛 宋楚瑜郭台銘將合體

（中央社記者郭建伸台北20日電）親民黨22日將展開電動機車環島造勢，不分區立委參選人將接力造訪社福機構。親民黨總統候選人宋楚瑜競辦發言人于美人今天表示，屆時宋楚瑜跟鴻海創辦人郭台銘會適時合體，希望支持他們政策理念的民眾能站出來。

于美人上午在親民黨中央接受媒體訪問表示，22日將展開環台送愛活動，從屏東、台東出發，一個走西部、一個走東部，沿途將走訪弱勢關懷據點。

她指出，親民黨希望替社會正面選舉，不操作族群，希望透過環台送愛活動更凝聚政黨，並在主席宋楚瑜帶領下，關懷台灣底層百姓。

于美人說，親民黨副總統候選人余湘、不分區立委被提名人宣明智、鴻海集團創辦人郭台銘等人，都長期從事公益活動；台灣很重要的社會力是公益團體，政治是最大的公益，如果一個對的政策，民間團體就可以把力量放在更需要的地方，社會也能夠向上提升。

于美人表示，屆時宋楚瑜跟郭台銘也會適時合體，希望支持他們政策理念的人民能在沿線站出來；她也開玩笑說，希望能邀請如影星喬治克隆尼（George Clooney）或是金城武等大咖來參加。

國民黨主席吳敦義日前批評總統蔡英文是「衰尾查某」，余湘及其他親民黨的女性立委參選人昨天在臉書直播發起「捍衛女權」活動。

于美人表示，雖然台灣一直談性別平等，但政治人物卻一直錯誤示範，把扭曲言語框架強諸在女性身上，很遺憾國民黨內的女性都沒有站出來抗議，這是他們不能理解且容忍的，她呼籲停止語言暴力。

談及晚上登場的副總統候選人政見會，于美人說，其他兩陣營的副手候選人都當過行政院長，等於是要跟院長級人物辯論，余湘坦言「考大學都沒這麼緊張」。

不過，于美人說，余湘曾經操盤過上市公司，經營管理能力毋庸置疑，她看過晚上政見會講稿，覺得很感動，將呈現「不要被社會框架設限」、「做自己」的想法。（編輯：謝佳珍）1081220